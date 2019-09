Favoritovi priťažil čierny mejkap

Kanadský premiér Justin Trudeau sa počas predvolebnej kampane fotografuje so svojimi priaznivcami z radov prisťahovalcov. Archívna snímka vpravo je z apríla 2001, keď sa zafarbil načierno počas večierka s názvom Arabské noci na škole, kde pôsobil ako pedagóg.

Kanadský premiér Justin Trudeau sa počas predvolebnej kampane fotografuje so svojimi priaznivcami z radov prisťahovalcov. Archívna snímka vpravo je z apríla 2001, keď sa zafarbil načierno počas večierka s názvom Arabské noci na škole, kde pôsobil ako pedagóg. Autor: SITA/AP

Liberál Trudeau si podkúril pod sebou na prelome tisícročia. Najprv sa v médiách objavili fotky z roku 2001, keď sa preoblečený za Aladina zafarbil načierno. Bolo to Vancouveri na večierku na pôde súkromnej školy, kde vtedy 29-ročný Trudeau vyučoval. Následne bolo zverejnené video z talentovej súťaže na strednej škole, kde s čiernym mejkapom spieval tradičnú jamajskú pesničku.

Premiér okamžite oľutoval svoje dávnejšie správanie už po zverejnení fotografií: „Hlboko sa ospravedlňujem. Nemyslel som si v tom čase, že je to rasistické, ale teraz vidím, že bolo rasistické to urobiť."

V ospravedlňovaní bol prinútený pokračovať, keď televízia odvysielala archívne video, na ktorom bol znovu začiernený. Nahrávka pochádza z neurčitého roku niekedy z deväťdesiatych rokov 20. storočia. „Premiér sa ráno venoval telefonátom členom Liberálnej strany, aby sa im ospravedlnil za to, čo vyznelo rasisticky," informoval jeho hovorca.

Hlboko sa ospravedlňujem. Nemyslel som si v tom čase, že je to rasistické, ale teraz vidím, že bolo rasistické to urobiť. Justin Trudeau (kanadský premiér)

Nie je vylúčené, že kompromitujúce fotky alebo videá ešte pribudnú. Nepriamo to pripustil samotný Trudeau, ktorý totiž povedal, že si presne nepamätá, koľkokrát sa začiernil. Mimochodom, na zmienenom videu je zachytený s čiernou tvárou, s čiernymi rukami aj nohami, pričom do kamery vyplazuje jazyk.

Parlamentné voľby sa uskutočnia 21. októbra. Trudeau so svojou Liberálnou stranou je mierny favorit pred opozičnými konzervatívcami. Nie je ešte urobený nijaký aktuálny prieskum verejnej mienky, ktorý by už zohľadňoval Trudeauov opakovaný čierny mejkap. Zatiaľ je ťažké odhadnúť, aké to pre predsedu vlády môže mať dôsledky v radoch voličov.

Kritici mu zvlášť vyčítajú, že sa zjavne znížil k rasistickým posmeškom ako politik, ktorý sa rád chváli ústretovosťou voči cudzincom. Pripomínajú mu rovnako, že jeho otec Pierre Trudeau, ktorý bol premiérom s krátkou prestávkou od apríla 1968 do júna 1984, je považovaný za zakladateľa multikultúrneho života v Kanade. O to viac nechápu, ako sa jeho syn s podobným zmýšľaním dokázal prejaviť tak, že urazil ľudí s inou farbou pleti.

Trudeau pritom čelí nielen kritike od opozície. Viacerí černošskí poslanci Liberálnej strany sa pozastavujú nad jeho činmi a obávajú sa, že černošskí voliči to môžu ich strane spočítať vo voľbách.