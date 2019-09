Trump sa vyhráža, že zajatých bojovníkov IS prepustí na hraniciach Európy

Americký prezident Donald Trump sa v piatok vyhrážal európskym krajinám, že na ich hraniciach vypustí bojovníkov teroristického hnutia Islamský štát (IS), ktorí sú momentálne zadržiavaní v Sýrii. Podľa svojich slov je odhodlaný to urobiť za predpokladu, že si dané štáty sami neprevezmú svojich občanov, ktorí bojovali v radoch IS. Informovala o tom agentúra AFP.