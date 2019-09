OSN: Pekné reči na boj s klimatickými zmenami nestačia

Ľudstvo vie, čo má urobiť, ale musí konať. To má byť odkaz dnešného klimatického summitu na pôde OSN v New Yorku. Vystúpia na ňom viacerí svetoví lídri, prejav prednesie aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Konferencia sa koná po piatkových najväčších svetových protestoch, ktoré upozorňovali na hrozbu klimatických zmien. Podľa aktivistov sa na nich po celej planéte zúčastnili viac ako štyri milióny ľudí. Cez víkend v New Yorku usporiadali klimatický summit mládeže, na ktorom prehovoril aj generálny tajomník OSN António Guterres. Šéf Organizácie Spojených národov verí, že sa mení postoj krajín k téme klimatických zmien a že je to aj výsledok aktivít mladých ľudí ako 16-ročná Švédka Greta Thunbergová. Tínedžerka svojimi protestmi inšpirovala celosvetové piatkové štrajky študentov za klímu.

Rýchle zmeny

"Začali ste toto hnutie. Povzbudzujem vás, aby ste si udržali iniciatívu. Stále viac a viac sa snažte brať moju generáciu na zodpovednosť,“ citovala z prejavu Guterrosovho prejavu agentúra AP. Generálny tajomník OSN, ktorý má 70 rokov, pred mladými ľuďmi povedal, že jeho generácia doteraz do veľkej miery zlyhala pri udržiavaní spravodlivosti vo svete a zachovaní planéty.

"Milióny najmä mladých ľudí protestovali po celom svete a požadovali skutočné činy. Ukázali sme, že sme jednotní a že mladí ľudia sú nezastaviteľní,“ vyhlásila Thunbergová.

Od dnešného klimatického summitu Guterres tiež žiada činy. "Pekné prejavy nestačia. Potrebujeme rýchle a hlboké zmeny v tom, ako podnikáme, produkujeme energiu, budujeme mestá a ako dokážeme uživiť svet,“ pripomenul už v prejave v auguste generálny tajomník.

Podľa OSN emisie skleníkových plynov dosahujú rekordné hodnoty a je ich čoraz viac. Posledné štyri roky patrili medzi najhorúcejšie v histórii. Od roku 1990 teploty v Arktíde v zime vystúpili o tri stupne Celzia. Hladina oceánov stúpa, koralové útesy miznú a my začíname vidieť život ohrozujúce dosahy klimatických zmien na zdravie, ako sú znečistený vzduch, vlny horúčav a riziká pre potravinovú bezpečnosť.

"Posledné analýzy ukazujú, že ak budeme konať teraz, môžeme znížiť emisie skleníkových plynov v priebehu 12 rokov a udržať globálne priemerné teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou. Dokonca pod 1,5 stupňa Celzia, ako sa požaduje na základe posledných vedeckých poznatkov,“ uvádza sa vo vyhlásení OSN pred klimatickým summitom.

Organizácia Spojených národov pripomína, že boj s následkami globálneho otepľovania je možné riešiť, keďže od roku 2015 má svet na stole parížsku dohodu, ktorá hovorí, čo je potrebné spraviť. A vlani v Katoviciach si zase medzinárodné spoločenstvo povedalo, ako sa to dá urobiť.

"Samotná dohoda nemá zmysel bez ambicióznych činov. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzýva všetkých lídrov, ktorí prídu do New Yorku, aby predložili konkrétne, realistické plány na zvýšenie národných záväzkov do roku 2020 v súvislosti s obmedzovaním emisií skleníkových plynov o 45 percent v priebehu ďalšej dekády a v súlade s cieľom dosiahnuť nulové emisie do roku 2050,“ tvrdí OSN.

Profesorka environmentálnej psychológie Lorraine Whitmarshová z Cardiffskej univerzity si myslí, že v boji s klimatickými zmenami sa dajú použiť pozitívne odkazy. Teda, že problém sa dá riešiť a máme na to aj nástroje.

"Dôkazy naznačujú, že by sme mali strach používať opatrne, keď komunikujeme riziká klimatických zmien. Bez toho, aby sme ľuďom ukázali, že je možné ich prekonať, s veľkou pravdepodobnosťou budú ignorovať odkazy, ktoré ich majú vystrašiť a motivovať, aby niečo robili. Vo všeobecnosti má pozitívny prístup väčšiu šancu byť efektívny. Je možné presvedčiť ľudí, že to, čo robia, zlepší ich zdravie alebo im to ušetrí peniaze,“ uviedla pre Pravdu Whitmarshová, riaditeľka Britského centra pre klimatické zmeny a sociálnu transformáciu.

Trumpa nikto nečakal

Na klimatickom summite sa nezúčastní americký prezident Donald Trump. Vládca Bieleho domu ešte v roku 2017 oznámil, že Spojené štáty vystupujú z parížskej klimatickej dohody. Populistický republikánsky miliardár pravidelne spochybňuje vedecké poznatky, že na globálne otepľovanie má vplyv ľudská činnosť.

"Nikto ani nečakal, že prezident príde na klimatický summit,“ povedal pre denník Guardian zdroj z OSN. Trump však dnes má navštíviť budovu Organizácie Spojených národov v New Yorku. Namiesto klimatickej konferencie sa zúčastní na podujatí zameranom na náboženské slobody. "Predpokladám, že nejde na klimatický summit, tak chce od toho odvrátiť pozornosť,“ citoval Guardian Mary Robinsonovú, írsku exprezidentku a bývalú vysokú komisárku OSN pre ľudské práva.