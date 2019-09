Prevaha ľavicových médií sa v Maďarsku skončila, vyhlásil Orbán

Väčšina médií v krajinách západnej Európy je historicky, filozoficky, hodnotovo a z presvedčenia orientovaná ľavicovo-liberálne, avšak v Maďarsku sa prevaha takýchto médií už skončila. Vyhlásil to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán počas uplynulého víkendu v Ríme na podujatí krajne pravicovej strany Fratelli d'Italia (Bratia Talianska).

Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság moderátor sobotňajšej panelovej diskusie, na ktorej Orbán vystúpil, namietol, že novinári si robia iba svoju prácu. Premiér podotkol, že to nemyslel ako kritiku, ale sa iba pokúsil vykresliť situáciu. Ak by podľa jeho slov mohli v parlamentných voľbách hlasovať iba novinári, tak by vysoko vyhrala ľavica.

„V Maďarsku to však už neplatí! Ak si pozrieme stav médií, tak ľavica má v rukách maximálne 60 percent, ale skôr iba 50 percent, pričom kresťanská konzervatívna pravica 45–50 percent,“ povedal Orbán.

Heti Világgazdaság v tejto súvislosti poznamenal, že Orbánovo vyhlásenie na podujatí talianskej krajne pravicovej strany znamená významný posun vo vnímaní médií. V januári, keď sa po dlhom čase postavil pred novinárov, ešte totiž tvrdil, že cíti v médiách silnú ľavicovú prevahu.

V súčasnosti podľa Orbána už v Maďarsku nie je možné v médiách písať „eurohlúposti“, pretože na druhý deň konzervatívna tlač napíše, že je to nezmysel. Dodal, že aj o tomto jeho vystúpení maďarské ľavicovo-liberálne médiá napíšu, že mal fašistický prejav, ale druhá strana ho pochváli. „Ľudia potom rozhodnú, komu uveria,“ zdôraznil.

Internetové vydanie denníka Magyar Nemzet v pondelok z prejavu Orbána v Ríme vyzdvihlo tvrdenie, podľa ktorého sa ľavicové sily západoeurópskych krajín vracajú. „Podporujú prisťahovalectvo, pretože si vlastne takto dovážajú voličov,“ povedal premiér, ktorý prisľúbil pomoc Taliansku v ochrane hraníc i v odvoze tamojších migrantov domov.

Predseda opozičnej Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány na Facebooku Orbánovu návštevu podujatia strany Fratelli d'Italia komentoval slovami: „Orbán túži po novej úlohe: chce sa stať vodcom európskych radikálov, nacionalistov a populistov.“

Taliansky minister vnútra Luigi di Maio z vládneho Hnutia piatich hviezd (M5S) označil rímske vystúpenie maďarského ministerského predsedu za zbytočné zasahovanie, v ktorom povzbudzoval k zápasu krajne pravicovú taliansku stranu.