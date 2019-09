Dopady klimatickej zmeny sa zrýchľujú, ukazujú dáta Svetovej meteorologickej organizácie

Náznaky a dopady globálneho otepľovania sa zrýchľujú. Uvádza sa to vo vedeckej správe publikovanej pred kľúčovým klimatickým summitom Organizácie Spojených národov (OSN), ktorý sa koná v týchto dňoch v New Yorku. Dáta zozbierané Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) spadajúcou pod OSN uvádzajú, že obdobie piatich rokov od roku 2014 do 2019 bolo najteplejším, aké doteraz zaznamenali. Informuje o tom britská BBC.