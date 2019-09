Biely dom zverejní text udania o rozhovore Trumpa so Zelenským

Biely dom do konca týždňa zverejní prepis udania sťažovateľa z prostredia amerických tajných služieb, ktorý upozornil na problematický rozhovor prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa amerických médií bude zároveň autor sťažnosti, takzvaný whistleblower, k dispozícii vyšetrovateľom z Kongresu.

Biely dom sa doteraz bránil odovzdať kongresovým výborom text sťažnosti, ktorú generálna inšpekcia ministerstva spravodlivosti na pokyn ministra Williama Barra zablokovala. Teraz však prezidentská kancelária zmenila názor. V utorok ju na zverejnenie textu jednomyseľne vyzval Senát, kde majú republikáni prevahu, teraz zrejme žiadosť pri hlasovaní podporí aj Snemovňa reprezentantov ovládaná demokratmi.

Pre verejnosť doposiaľ neznámy whistleblower upozornil nadriadených na Trumpov telefonát, v ktorom prezident údajne so Zelenským hovoril okrem iného o kauze Huntera Bidena, syna bývalého viceprezidenta Joea Bidena, ktorý sa zrejme stane Trumpovým najvážnejším protikandidátom v boji o prezidentský ú­rad.

Hunter Biden bol spoluvlastníkom ukrajinskej energetickej firmy v čase, keď jeho otec bol druhým mužom vo vláde Baracka Obamu. Biden podľa vlastného priznania v roku 2016 zatelefonoval do Kyjeva a pod hrozbou zablokovania pôžičiek prinútil vládu, aby vyhodila generálneho prokurátora Viktora Šokina, ktorý firmu Huntera Bidena vyšetroval pre podozrenie z korupcie.

Trump údajne Zelenského upozornil, že Kyjev by mal vyšetrovanie Hunterovej kauzy obnoviť, inak sa vystavuje nebezpečenstvu, že Spojené štáty zablokujú Ukrajine finančnú pomoc v objeme stoviek miliónov dolárov. Podľa demokratov tým prezident zneužil svoj úradu na to, aby v budúcom roku obhájil mandát.

Na Ukrajine škandál okolo telefonátu vyvolal nervozitu. Bývalý minister zahraničia Pavlo Klimkin vyhlásil, že krajina sa proti svojej vôli dostala do súkolia americkej vnútornej politiky. Podľa politológa Vadyma Karasjova je záležitosť veľmi komplikovaná zvlášť pre Zelenského, ktorého jediná politická skúsenosť sa pred zvolením za hlavu štátu obmedzila na úlohu prezidenta v sitcome Sluha národa.

„Zelenskyj sa dostal do problémov, pretože musí súbežne riešiť dve úlohy: hľadať kompromis s Ruskom, aby zastavil vojnu na Donbase, a zároveň zachovávať neutralitu v amerických vnútropolitických sporoch,“ usudzuje Karasjov. Zelenskyj sa do americkej volebnej kampane odmieta miešať a cez víkend poprel, že by ho Trump vyzýval k novému vyšetrovaniu kauzy Huntera Bidena.

Kontroverzný ukrajinský prokurátor Šokin bol v Kyjeve aj medzi ukrajinskými západnými sponzormi dlho kritizovaný za váhavý postup pri potláčaní korupcie. Jeho uvoľnenie z funkcie bolo podľa mnohých komentátorov prirodzeným dôsledkom jeho nečinnosti, nie výsledkom telefonátu z Bieleho domu.

Kauza Huntera Bidena bola navyše údajne odložená už predtým, než Joe Biden z pozície viceprezidenta USA na Šokinovo uvoľnenie naliehal. Hunterov otec tvrdí, že žiadosť o odvolaní Šokina bola rozhodnutím celej americkej vlády, nie jeho osobným.