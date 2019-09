Zelenskyj v OSN vyzval na zmenu systému medzinárodnej bezpečnosti

Zelenskyj v prejave obvinil Rusko z útokov proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. „Žiadny štát na svete sa nemôže cítiť bezpečný, kým Rusko povedie agresívnu vojnu proti Ukrajine,“ vyhlásil ukrajinský prezident. Poukázal na vysoký počet obetí vojny na východe Ukrajiny, o možnostiach riešenia dlhotrvajúcej konfliktu sa ale nezmienil.

Ukrajinský prezident sa vyhol aj zmienke o vzťahoch svojej krajiny so Spojenými štátmi, ktoré sa v posledných dňoch dostali do centra pozornosti amerických médií. Demokrati v Kongrese zahájili proces ústavnej žaloby na Trumpa, ktorého obviňujú zo zneužitia úradu v prospech svojej volebnej kampane. Telefonátom so Zelenským chcel podľa nich Trump zneužiť Ukrajinu vo volebnom boji so svojím demokratickým protivníkom Joeom Bidenom.

Namiesto informácie o svojich kontaktoch s Bielym domom, ktorú mnohí očakávali, Zelenskyj trpko kritizoval systém medzinárodných vzťahov, ktorý je podľa neho neefektívny a vyžaduje zmenu. „Doterajší medzinárodný bezpečnostný systém sa rozpadá, je nedokonalý a je potrebné ho preskúmať. Sú dnes národy skutočne spojené? Čo ich vlastne spája?“ položil si rečnícku otázku.

Zelenskyj upozornil, že rozpory medzi štátmi sa ďalej riešia raketami, nie slovami. „Aký je výsledok našich zasadnutí pre ľudstvo? Pre mnohých je to len politické divadlo plné dobrých predsavzatí,“ konštatoval a dodal, že je potrebné bojovať za nový svetonázor, „v ktorom nebude miesto pre agresiu, zlosť a nenávisť“.