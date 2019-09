Saudskoarabský princ pripustil zodpovednosť za vraždu novinára Chášukdžího

Pool New

Korunný princ Saudskej Arábie Muhammad bin Salmán

Korunný princ Saudskej Arábie Muhammad bin Salmán pripustil zodpovednosť v kauze zabitia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Princ to povedal v dokumente nakrútenom americkou televíziou PBS. Chášukdží bol vlani brutálne zavraždený na saudskoarabskom veľvyslanectve v Istanbule, kam si prišiel vybaviť dokumenty. Princ doteraz o prípade verejne nehovoril, niektoré západné vlády i americká Ústredná spravodajská služba sa domnievajú, že dal k zabitiu príkaz práve on. To ale druhý najmocnejší muž kráľovstva v rozhovore nepotvrdil.