Chlapec sa nakazil tetanom, matka ho úmyselne nedala zaočkovať

Na prípad ako prvý upozornil starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, ktorý na svojom účte na sociálnej sieti Facebook zverejnil epidemiologickú správu Krajskej hygienickej stanice Juhomoravského kraja (KHS JmK). Riaditeľka Sekcie ochrany a podpory verejného zdravia KHS JmK Hana Pokorná uviedla, že ochorenie vyšetrujú, ale ďalšie podrobnosti poskytnúť nemôže. „Ochorenie na tetanus je u nás absolútne výnimočné,“ dodala.

Chlapca, narodeného v roku 2016, 18. augusta ošetrili v ambulancii Kliniky detskej ORL Fakultnej nemocnice Brno, kde mu lekári z nosa vytiahli hrdzavú gombíkovú batériu. Nedali mu však lieky proti tetanu, pretože im nenapadlo, že nie je očkovaný. V Českej republike sa totiž proti chorobe aplikuje celoplošné očkovanie, ktoré je povinné. Lekári chlapcovi predpísali antibiotiká, ktoré mu však matka vraj nedávala.

Následne druhého septembra matka priviedla chlapčeka k detskému lekárovi, lebo mal kŕče žuvacích svalov, bol unavený, trpel nechutenstvom a odmietal prehĺtať. O tri dni neskôr ho všeobecný lekár poslal naspäť do Brna do nemocnice s tým, že nie je zaočkovaný proti tetanu. Chlapca hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde mu dali globulín a zaočkovali ho. Cez noc prekonal niekoľko kŕčových záchvatov a na ďalší deň ho previezli na Kliniku detskej anestéziológie a resuscitácie na liečbu kŕčov a zaistenie dýchania. Po desiatich dňoch mu lekári urobili tracheostómiu, a teda zaistili dýchanie rezom do krku. Chlapcov stav sa po zákroku mierne zlepšil, ale naďalej zostáva v nemocnici.

Matka chlapca podľa správy nedala zaočkovať proti tetanu preto, lebo bola presvedčená, že u nej bolo očkovanie spúšťačom sklerózy multiplex.