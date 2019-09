Vojna dronov nemá pravidlá

Drony robia vojnu v istom zmysle demokratickejšou. Tvrdí to profesorka Sarah Krepsová z Cornellovej univerzity, ktorá skúma medzinárodné konflikty. Veď nejaký bezpilotný stroj, ktorý by mohol spôsobiť škody, si dnes môže dovoliť takmer ktokoľvek.

"Deje sa to, čomu hovorím demokratizácia dronov. Roky bol ich najviditeľnejším znakom smrtiaci účinok, ktorý využívali krajiny ako Spojené štáty. Mení sa to tým, ako sú teraz menšie, lacnejšie a je k nim jednoduchší prístup. V posledných rokoch pristáli pred Bielym domom aj pri nohách nemeckej kancelárky Angely Merkelovej pri prejave. Videli sme, ako sa vyzbrojený dron pokúsil zabiť venezuelského prezidenta, či jeho využitie pri útoku na ropné zariadenia v Saudskej Arábii,“ reagovala pre Pravdu Krepsová. "Výhodou dronov je, že môžu doletieť tam, kam by sa nedostali ľudia ani pozemné vozidlá. Dokážu prekonať bezpečnostné opatrenia. Čo sa týka protivzdušnej obrany, tak menšie drony sú takmer nezachytiteľné pre bežné radarové systémy,“ povedala autorka dvoch kníh o bezpilotných lietadlách.

Nebezpečný precedens

Útok dronmi a raketami zo 14. septembra na dve ropné zariadenia energetickej spoločnosti Saudi Aramco zastavil 50 percent saudskoarabskej dennej produkcie čierneho zlata. Prihlásili sa k nemu jemenskí povstalci húsíovia, ale západné krajiny z neho obvinili Irán.

Oveľa horšia katastrofa, v ktorej hlavnú úlohu hrali bezpilotné lietadlá, sa stala pred pár dňami v Afganistane. V provincii Nangarhár zahynulo pri útoku amerického dronu 30 ľudí. Obeťami boli farmári a zberači píniových orieškov. Zásah mal smerovať proti teroristom z Islamského štátu (IS).

"Udalosti ako útok v Saudskej Arábii sú významné, ale dali sa určite predpovedať. Sú súčasťou pokračujúcej debaty v ére po 11. septembri 2001,“ povedal pre Pravdu bezpečnostný expert Andris Banka z Centra pre výskum Pobaltia na univerzite v Greifswalde. "USA využívajú drony rutinne. Nastavili nebezpečný precedens, ktorý ostatné krajiny a neštátni aktéri skôr či neskôr budú nasledovať. Je to Amerika, ktorá hlavne využíva drony, ale zlyhala v debate o pravidlách a zodpovednosti. V tejto chvíli nemáme zmysluplné medzinárodné obmedzenia, ktoré by sa týkali nasadenia bezpilotných strojov,“ uviedol Banka.

Napriek tragédiám a neraz právne otáznemu využívaniu dronov pri likvidovaní protivníkov sú to naozaj bezpilotné lietadlá, ktoré sa stali jednou z hlavných zbraní USA v boji s teroristami na Blízkom východe, vo východnej Ázii či v severnej Afrike. Ukázalo sa to ako relatívne efektívne, šetrí to ľudské zdroje a do istej miery aj peniaze.

"Pre ozbrojené sily je zaujímavé nahradiť kapacity malých pozemných jednotiek. Samozrejme, veľmoci sa vždy budú snažiť vymeniť starnúce letecké systémy za moderné. Čokoľvek, čo je lacnejšie a nepotrebuje na riadenie ľudí, bude pre ne atraktívne,“ uviedol pre Pravdu Jai Galliott, expert na bezpečnosť a technológie z Univerzity Nového Južného Walesu.

Toto všetko platí pre akúkoľvek armádu či dokonca ozbrojenú skupinu. "Nedávne útoky na saudskoarabské ropné zariadenie sú príkladom, ako rôzni aktéri môžu využiť drony na operácie, ktoré by iným spôsobom nezvládli. Teroristi z IS používali bežné drony na zhadzovanie improvizovaných výbušných systémov a Hizballáh v minulosti týmito strojmi útočil na Izrael,“ reagoval pre Pravdu Erik Lin-Greenberg z Pensylvánskej univerzity, ktorý sa zaoberá vplyvom technológií na konflikty.

Evolučný trend

"Je dobré rozlišovať medzi typmi dronov. V momentálnej debate máme tendenciu používať toto slovo veľmi voľne. V jednej kategórii tak máme hračkárske drony za 400 eur a extrémne moderné platformy ako Global Hawk, ktoré stoja 180 miliónov eur,“ pripomenul pre Pravdu Mauro Gilli z Centra pre bezpečnostné štúdie na Vysokej škole technickej v Zürichu. "Je jasné, že pre teroristické a povstalecké skupiny je veľmi zaujímavé získať lacné a malé drony. Môžu ich využiť na prieskum na krátku vzdialenosť alebo z ich urobiť lietajúce riadené výbušné systémy. IS ich používal v boji o iracký Mosul,“ povedal Gilli.

Podľa odborníka je to však evolučný trend, ktorý je viditeľný minimálne od druhej svetovej vojny. "Sledovali sme rozšírenie kalašnikova v krajinách tretieho sveta a potom nastúpili improvizované výbušné systémy. Pre mocnosti v koloniálnych vojnách a potom v protipovsta­leckých operáciách sa stal boj na blízku vzdialenosť smrteľnejším a frustrujúcejším. Teraz k tomu pribudli lietajúce riadené výbušné systémy,“ povedal Gilli.

"Samozrejme, že drony môžu využiť neštátne skupiny. Zatiaľ však ide o takpovediac stroje nakúpené v obchode alebo o vyspelejšie technológie, ktoré týmto organizáciám poskytujú krajiny, aby dosiahli svoje ciele. Sú to teda skôr štátmi sponzorované skupiny. Je pomerne jednoduché pripevniť výbušninu na malý dron a vyslať ho proti nie veľmi vzdialenému cieľu. Ak má však stroj preletieť väčšiu vzdialenosť, je to už komplikovanejšie. Vyžaduje si to silnejší vysielač a prijímač a rôzne senzory, lepšie kamery, výškomery a podobne,“ reagoval Galliott. Drony však ani nič nemusia odpáliť. Malé bezpilotné stroje môžu skomplikovať či až ochromiť napríklad prevádzku letiska. Výsledkom by boli značné ekonomické škody. Vlani v decembri londýnske letisko Gatwick za dva dni zrušilo stovky letov preto, že pri dráhach spozorovali drony.

"Využitie bezpilotných strojov so sebou nesie pomerne malé riziko. Je jasné, že to znamená väčšiu ochotu zapojiť sa do konfliktov. Rovnako tieto systémy zlepšujú možnosti menej sofistikovaných štátnych aj neštátnych aktérov spôsobiť skutočné škody. Výsledkom bude konflikt, v ktorom platí menej pravidiel. Ak sa to bude šíriť, bude to mať vplyv na demokratické hodnoty a vnímanie etiky vo vojenskej doktríne. Mali by sme sa vyhnúť pretekom, kto poruší viac zákonov a pravidiel morálky,“ uviedla pre Pravdu Lindsay Gormanová, ktorá sa zaoberá využitím technológií v oblasti bezpečnosti. "Okrem toho nezabúdajme, že nejde len o lietajúce drony. Máme už bezpilotné stroje, ktoré fungujú ako ponorky a lode. Vytvára to nové možnosti, ako kontrolovať moria,“ povedala Gormanová.