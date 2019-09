Rupnik: Chirac strednú Európu podporil aj nesprávne pokarhal

Čo pokladáte za hlavný Chiracov politický odkaz?

Prezident Chirac nebol veľkým politickým teoretikom. Nezanechal nejaký ucelený odkaz, na ktorý sa dá jednoznačne odvolávať. Patril však k politikom, ktorí vedeli spájať. V dnešnej dobe polarizácie a s nástupom radikálnych populistov, či už vo Francúzsku alebo v Európe, je to je niečo, čo nám začína chýbať. Zrazu spomíname na dobu, keď sa vedeli politici ústretovo správať k protivníkom. Chirac bol pragmatikom, patril ku gaullistickej pravici, ale k smeru, ktorý vnímal a bol citlivý aj na sociálne otázky. V Európe dbal na to, aby bola a zostala rámcom, v ktorom krajiny spolupracujú. Ale aj na to, aby v nej bolo počuť hlas Paríža. Vyzdvihol by som ešte dva momenty, ktoré boli dôležité pre Francúzsko.

Ktoré sú to?

Prvý je vnútropolitický. Chirac v roku 2002 nečakane stál v druhom kole prezidentských volieb proti predstaviteľovi krajnej pravice Jean-Marie Le Penovi. Vyhral s viac ako 82 percentami. Chirac zrazu videl, že pre neho nehlasovali len jeho stúpenci, ale aj podporovatelia jeho hlavného protivníka, socialistu Lionela Jospina. Keď ho zvolili za takýchto okolností, vyplývala z toho povinnosť na to nezabudnúť. To znamená nerobiť politiku len pre svojich priaznivcov, ale snažiť sa krajinu zjednotiť. Chirac sa potom snažil o konsenzuálnu politiku. Mnohí z pravicového tábora, ako napríklad Nicolas Sarkozy, mu potom vyčítali, že nerobil reformy. Že až príliš vychádzal v ústrety všetkým, tak sa neodhodlal na zmeny.

Aký je ten druhý moment, ktorý ste naznačili?

Ten bol zahraničnopoli­tický. V európskej debate v rokoch 2002 až 2003 sa Chirac postavil proti americkej vojne v Iraku. Bolo to pre neho absolútne podstatné. Vystúpil vtedy v televízii v USA. Povedal, že je priateľ Ameriky a že ako priateľ chce povedať, že vojna s Irakom je veľká chyba. Chirac tvrdil, že Spojené štáty idú do niečoho, o čom nevedia, ako to dopadne. A že keď Amerika niečo rozbije, tak bude za to niesť zodpovednosť a bude to musieť riešiť aj Európa. V zahraničnej politike to bol moment, na ktorý Francúzi len tak nezabudnú.

Ako by ste opísali vzťah Chiraca k strednej a východnej Európe?

Chirac bol veľkým priaznivcom rozširovania Európskej únie. Vyčítal svojmu predchodcovi Françoisovi Mitterrandovi, že bol príliš posadnutý európskou súdržnosťou a prehlbovaním integrácie a že zabúdal na dôležitý moment, ktorý nastal po roku 1989. Bola to zmena pomerov vo východnej Európe a snaha o pričlenenie sa k EÚ. Keď Chirac nastúpil do prezidentského úradu, tak komunikoval s východnou Európou. Hovoril, že Francúzsko urobilo chybu, keď nechalo Nemcom akúsi úlohu hlavného podporovateľa rozširovania. Potom sa ešte aj Berlín mohol vyhovárať na to, že veci nejdú dostatočne rýchlo, lebo Paríž to zdržuje. Chirac zdôrazňoval, že pre Francúzsko je to nešťastná úloha. Preto navštívil Poľsko, Česko aj Maďarsko. Všade hovoril, že do roku 2000 budú krajiny strednej Európy v únii. Tak rýchlo to nebolo, ale zo Chiraca sa zrazu stal najväčší advokát regiónu.

S východnou Európou však súvisí aj moment týkajúci sa už spomenutej vojny v Iraku. Chirac kritizoval krajiny tohto regiónu, že sa v konflikte pridali na stranu Ameriky. Povedal, že premeškali príležitosť mlčať.

Iracká vojna rozdelila Európu. Zámerne to urobil americký minister obrany Donald Rumsfeld. On vyhlásil, že nová Európa podporuje vojnu v Iraku a stará, ako Francúzsko a Nemecko, je proti. Chirac bol proti konfliktu. Myslím, že na kritiku vojny mal veľmi dobré dôvody. Ale nie na to, aby sa na adresu strednej a východnej Európy vyjadril spôsobom, ktorý použil. Chirac odkázal krajinám regiónu, že premeškali príležitosť byť ticho. Aj keď mal pravdu, a ja si myslím, že ju v podstate mal, aj tak nemal týmto spôsobom hovoriť so štátmi, ktoré vstupovali do EÚ. Nie v čase, keď Európa smerovala k rozširovaniu a zjednoteniu.