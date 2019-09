Whistleblower, ktorý upozornil na konverzáciu Trumpa so Zelenským, je zamestnancom CIA

Doposiaľ neznámy pracovník amerických tajných služieb, ktorý upozornil nadriadených na podozrivý rozhovor amerického a ukrajinského prezidenta, bol zamestnancom Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Informáciu v noci na dnes zverejnil americký denník The New York Times (NYT). Text nechal vo štvrtok vo Washingtone zverejniť výbor Snemovne reprezentantov pre kontrolu spravodajských služieb.

Whistleblower informoval o svojom zistení nadriadených, a to úradne stanovenou procedúrou, pripomenul NYT. Ešte predtým ale zistené skutočnosti odovzdal anonymne šéfke právnej služby CIA Courtney Simmonsovej Elwoodové, ktorá o nich informovala Biely dom a ministerstvo spravodlivosti. Prezidentská kancelária tak o upozornenie na podozrivý rozhovor Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským vedela skôr, než sa k nej informácia dostala úradnou cestou.

Whistleblower vedel o tom, že Elwoodová o jeho podozrení informovala Biely dom, napísal NYT. Nadobudol dojem, že jeho sťažnosť zapadne. Rozhodol sa preto zvoliť úradnú cestu a 12. augusta adresoval podozrenie generálnej inšpekcii. Menoval najmenej šesť vládnych úradníkov, ktorí mohli jeho zistenie podporiť.

Meno whistleblowera odmietajú jeho právni zástupcovia zverejniť s tým, že by mohol byť ohrozený. Potvrdili ale, že je pracovníkom rozviedky CIA. Ukrytie jeho identity je podľa šéfa amerických spravodajských služieb Josepha Maguirea „najvyššou prioritou“.

Podľa NYT pracoval nejakú dobu v Bielom dome, neskôr sa vrátil do služby v CIA. Vzdelaním je analytik so zameraním na americkú politiku voči Európe, čo by vysvetľovalo znalosť pomerov na Ukrajine. Osudný telefonát z 25. júla podľa newyorského denníka osobne nepočul, ale so svojimi obavami sa mu mali zveriť pracovníci Bieleho domu.

Počas rozhovoru sa Zelenským, ktorého cenzurovaný prepis bol zverejnený, Trump žiadal o prešetrenie údajného nátlaku, ktorému boli ukrajinské úrady v roku 2016 vystavené zo strany vtedajšieho amerického viceprezidenta Joea Bidena. Pravdepodobný Trumpov vyzývateľ v prezidentských voľbách údajne naliehal na uvoľnenie ukrajinského generálneho prokurátora, ktorý sa zaoberal obchodnými aktivitami Bidenovho syna Huntera.

Kauzy pochybného telefonátu sa v Kongrese chopili opoziční demokrati a pokúsili sa na Trumpa podať ústavnú žalobu. Obviňujú prezidenta, že de facto vyzval vládu cudzieho štátu, aby v jeho prospech zasiahla do prezidentských volieb v roku 2020.