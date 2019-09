Neodstúpim, odkázal britský premiér Johnson

Johnson to povedal BBC pred začatím výročnej konferencie vládnej Konzervatívnej strany, ktorá potrvá do 2. októbra. Podľa britských médií by z nej mohol vzísť plán konzervatívcov na riešenie patovej situácie ohľadom brexitu.

„Zaviazal som sa viesť stranu a svoju krajinu v ťažkých časoch a hodlám v tom pokračovať,“ odpovedal Johnson. Týkalo sa to možných riešení pretrvávajúcej patovej situácie – či by rezignoval a nechal tak niekoho iného, ​​aby požiadal v EÚ o odklad brexitu. Ten je plánovaný na 31. októbra.

Johnson, ktorý je premiérom od tohtoročného júla, sľúbil vyviesť krajinu z EÚ, hoci aj bez dohody, pretože brexit schválili britskí voliči pred tromi rokmi v referende. Aj v nedeľu zopakoval, že by bol „radšej mŕtvy v priekope“, než aby v Bruseli žiadal o odklad brexitu.

K dohode, ktorú s EÚ vyrokovala jeho predchodkyňa Theresa Mayová a ktorú opakovane odmietol britský parlamentu, Johnson povedal, že nemá v úmysle ju oživiť. Uviedol tiež, že je stále „dobrá šanca“ na dohodu novú. Za potenciálne zlomový býva označovaný samit EÚ, ktorá sa uskutoční 17. a 18. októbra.

Britský parlament schválil zákon, ktorý má zamedziť odchode krajiny z EÚ bez dohody. Podľa neho musí premiér požiadať o odklad brexitu, ak nebude do 19. októbra dosiahla dohoda o vystúpení z únie. Johnsonova vláda zatiaľ nezverejnila nové návrhy, ako riešiť sporné body, najmä budúcnosť hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Podľa predstaviteľov EÚ sa šanca na brexit bez dohody stále zvyšuje.