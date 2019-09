Voľby v Afganistane: Hrozby Talibanu a nízka účasť

Voliť šiel aj 38-ročný obchodník Safiullah Safi, ktorý vyvolal pozornosť na sociálnych sieťach. Taliban mu pred piatimi rokmi za účasť na voľbách odťal konček ukazováka na pravej ruke. Na zverejnenej fotografii má teraz ukazovák na ľavej ruke zafarbený nezmazateľným atramentom, čo je potvrdenie, že bol voliť. „Bolelo to, ale bol to len prst,“ povedal o skúsenosti spred piatich rokov. „Ale keď ide o budúcnosť mojich detí a krajiny, nebudem sedieť, aj keby mi mali odťať celú ruku,“ dodal.

Taliban sa v sobotu počas prezidentských volieb prihlásil k niekoľkým útokom na volebné miestnosti, pri ktorých zomrelo päť ľudí a 37 bolo zranených. Väčšiemu násiliu sa podarilo zabrániť nasadením 70-tisíc vojakov a policajtov. Podľa ministra vnútra Taliban po celej krajine spáchal väčšinou pomocou rakiet 68 útokov. Taliban zas vyhlásil, že zaútočil najmenej 28-ráz v 34 provinciách.

Na voľbách sa podľa neoficiálnych údajov zúčastnili približne dva milióny ľudí, zaregistrovaných bolo vyše deväť miliónov Afgancov. Novú hlavu štátu vyberali spomedzi 18 kandidátov. Favoritmi boli doterajší prezident Ašraf Ghaní a premiér Abdulláh Abdulláh, ktorí sa zrejme stretnú v druhom kole, ak ani jeden z kandidátov nezíska 51 percent hlasov. Ghaní a Abdulláh súperili v druhom kole aj v minulých voľbách v roku 2014. Ghaní v nich zvíťazil pri 50-percentnej účasti voličov so ziskom 56 percent hlasov. V prvom kole v roku 2014 hlasovalo takmer 60 percent ľudí.

Podľa prieskumu zverejneného pred voľbami mal Abdulláh podporu 19 percent voličov, úradujúci prezident Ghaní bol o jedno percento za ním. Predbežné výsledky sa očakávajú v polovici októbra, definitívne 7. novembra.

Sobotňajšieho hlasovanie však sprevádzali aj sťažnosti na podvody a zlú organizáciu volieb. Mnohí voliči zistili, že ich mená chýbajú vo volebných zoznamoch, prípadne nefungoval biometrický identifikačný systém. Niektorí sa sťažovali aj na nepriateľsky naladených členov volebných komisií.

Niektoré volebné miestnosti sa otvorili s oneskorením a hlasovanie sa o dve hodiny predĺžilo. Volebnej komisii sa zároveň nepodarilo nadviazať kontakt s približne deviatimi stovkami volebných stredísk. Takmer 500 volebných miestností v 17 provinciách muselo zostať zatvorených – do niektorých nedorazili volebné lístky, inde boli problémy so zaručením bezpečnosti. V niektorých volebných miestnostiach zas mali problémy s prístrojmi na overovanie totožnosti voličov podľa biometrických znakov.

Nezávislí pozorovatelia a aktivisti upozorňovali, že pomalý proces v niektorých volebných miestnostiach spôsoboval zmätok a vytvárali sa dlhé rady. „Pri prvom voličovi to trvalo 31 minút. Pri ďalších asi päť minút a potom to šlo od troch minút do pol minúty. Volebná komisia pôsobila, akoby bola v panike, a voliči boli nahnevaní, že rad sa nehýbe,“ informoval jeden z volebných pozorovateľov v Kábule.

Taliban ľudí vyzval, aby sa volebným miestnostiam vyhýbali. V Kábule polícia kontrolovala autá, väčšie autá mali vstup do mesta zakázaný. Napriek tomu počas dňa bola aj v hlavnom meste hlásená nízka volebná účasť. Prezident Ghaní, ktorý hlasoval v Kábule, vyhlásil, že je to preňho „okamih hrdosti, pretože väčšiu časť volebných výdavkov bola schopná uhradiť afganská vláda“.

Prezidentské voľby sa mali konať už 20. apríla, boli však odložené najskôr na koniec júla a napokon na koniec septembra.