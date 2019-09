Vietor na severe Nemecka vyvracal stromy a zapríčinil ochromenie železničnej dopravy

Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) informovala, že doprava je pozastavená na linkách Hamburg-Berlín, Hamburg-Hannover, Hannover-Göttingen, Hannover-Wolfsburg a Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim-Göttingen. Hovorca nevedel povedať, dokedy bude obmedzenie trvať.

O väčších škodách alebo zraneniach zatiaľ informácie nie sú. Hasiči však museli v záchrannom člne evakuovať ovce z pasienkov.

Vyvrátené stromy a polámané konáre hlásili úrady zo všetkých spolkových štátov. Asi tristo oviec museli zachraňovať z pasienkov v Dortmunde, ktoré zaplavila voda po silných dažďoch. Hovorca základných zložiek upresnil, že zvieratám poskytli čln a lávku, aby sa neutopili. Napriek snahe sa všetky ovce zachrániť nepodarilo. Na mieste zasahovalo 120 hasičov.

Neďaleko dolnosaského mesta Nienburg spadol strom na trolejové vedenie, čo zapríčinilo prerušenie diaľkovej železničnej dopravy medzi Hannoverom a Brémami. Niektoré regionálne vlaky premávať mohli.

Jeden rýchlovlak ICE narazil do miesta nehody. Cestujúci neboli zranení, no museli ostať v súprave, lebo nebolo jasné, či je vedenie stále pod prúdom, ktorý by mohol byť pre ľudí nebezpečný.

Vlaky medzi Brémami, Hannoverom a Lipskom sú zväčša presmerované a majú asi hodinové meškanie.

V západonemeckej spolkovej republike Sársko hlásili asi 50 spadnutých stromov a stavebných plotov.

Silný vietor bude podľa meteorológov trápiť Nemecko až do popoludnia. Na severe a na severovýchode hrozí nárazový vietor so silou orkánu.