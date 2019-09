Rusko vypálilo raketu na vzdialenosť, ktorá by bola podľa zmluvy INF hraničnou

Rusko otestovalo v pondelok raketu Topoľ-M odpaľovanú zo zeme, a to na vzdialenosť, ktorá by bola možným porušením dnes už neplatnej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) so Spojenými štátmi. Tlačová agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na správy ruských štátnych médií.