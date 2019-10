Marockú novinárku umlčal paragraf o sexe a potrate

Rok si má za mrežami odpykať aj Rajsúníovej sudánsky partner a dva roky lekár obvinený z vykonania abortu. Pár, ktorý sa chystal v najbližších dňoch úradne spečatiť svoj manželský zväzok, uzavretý zatiaľ len na náboženskom obrade, zatkla polícia v posledný augustový deň, keď vychádzal z gynekologickej kliniky.

Advokát Muhammad Sadkou poprel, že by jeho mandantka podstúpila interrupčný zákrok, ktorý je v Maroku povolený výhradne v prípadoch ohrozenia života matky. Podľa jeho slov Rajsúníová do ordinácie prišla po tom, keď začala krvácať, aby lekára požiadala o urgentný zákrok, ktorý by zabránil možnému potratu. Spontánny potrat je v prvých troch mesiacoch tehotenstva pomerne častý; lekári po ňom ženám v istých prípadoch zvyknú odporučiť chirurgické vyčistenie maternice, čo marocké zákony nepovažujú za trestný čin.

Po zatknutí bola Rajsúníová podrobená nedobrovoľnej gynekologickej prehliadke, čo ľudskoprávne organizácie označili za neprípustné poníženie a týranie ženy. Nadácia Georgea a Amal Clooneyovcov, ktorá väznenej novinárke poskytla právnu pomoc, spochybnila závery vyšetrovania. „Krvné testy odhalili, že hladina tehotenského hormónu v jej krvi bola taká nízka, že nebolo možné, aby bola v ôsmom týždni gravidity, ako tvrdil policajný lekár,“ uviedla nadácia na svojej webovej stránke.

„Sme týmto verdiktom šokovaní,“ povedal po skončení procesu Rajsúníovej právnik Abdelmula Marúri, podľa ktorého všetky medicínske a právne dôkazy mali viesť k oslobodzujúcemu rozsudku. Ako dodal, išlo o politicky motivovaný útok na ňu, jej rodinu a noviny, pre ktoré pracuje. Proti rozsudku sa mienia odvolať.

V liste napísanom z väzby, ktorý uverejnil Achbár al-Júm, Rajsúníová upozornila na skutočnosť, že počas výsluchu sa jej vyšetrovatelia vypytovali predovšetkým na jej novinársku prácu, kolegov z redakcie a príbuzných, osobitne jej strýka Sulimana Rajsúního, šéfredaktora denníka Achbár al-Júm, ktorý je známy ako ostrý kritik vlády.

V rebríčku slobody tlače, ktorý zostavujú Reportéri bez hraníc, je Maroko spomedzi 180 krajín na 135 priečke, pričom organizácia upozorňuje, že úrady v severoafrickom kráľovstve často zneužívajú súdy na prenasledovanie novinárov.

Podľa odhadov sa v Maroku denne vykoná až 800 interrupcií, iba 73 prípadov však vlani skončilo na súde. Za mimomanželský pohlavný styk čelilo minulý rok obvineniu 14,5-tisíca žien a mužov, za cudzoložstvo ďalších vyše tritisíc a za homosexualitu 170. Podľa ľudskoprávnych organizácií žaloby vzťahujúce sa na osobný život úrady neraz zneužívajú proti kritikom vlády vrátane novinárov a politickej opozície.

Prípad odsúdenej mladej novinárky vyvolal v Maroku i v zahraničí búrlivé protesty. Mnohé Maročanky sa pripojili k petícii za zrušenie nespravodlivých zákonov trestajúcich mimomanželský sex a interrupcie. Tú pôvodne podpísalo 490 žien, prevažne intelektuálok, pričom ich počet poukazoval na číslo kontroverzného paragrafu. Vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnili viaceré marocké a francúzske noviny, sa signatárky prihlásili k porušeniu zákona, zakazujúceho mimomanželský sexuálny pomer i umelé prerušenie tehotenstva.

Podľa marockej feministickej aktivistky Lubny Raisovej je odsúdenie Rajsúníove dôkazom o absencii základných práv v krajine. „Úrady by chceli, aby sme si mysleli, že tento proces bol o ilegálnej interrupcii. Ale my všetci dobre vieme, že to bola iba zámienka na umlčanie práva novinárov na slobodu slova a práva žien na svoj vlastný život a telo, a to aj v prípade, že ich aktivity ohrozujú politické záujmy,“ povedala pre denník Guardian aktivistka Raisová.