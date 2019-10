Babiš: Gott bude mať pohreb so štátnymi poctami

V utorok zosnulý český spevák Karel Gott nebude mať klasický štátny pohreb, ale pohreb so štátnymi poctami. Podľa spravodajského servera Novinky.cz to vo štvrtok povedal český premiér Andrej Babiš.

Štátny pohreb pritom už v stredu schválila vláda na mimoriadnom zasadnutí, ktoré zvolal Babiš len niekoľko hodín po oznámení Gottovho úmrtia. Schválený bol aj deň smútku, jeho osud je teda tiež nejasný, napísali Novinky.cz.

„Môžem len povedať, že to nebude klasický štátny pohreb, ako sme od revolúcie mali len jeden, ale bude to skôr pohreb so štátnou poctou. Bude to trochu niečo iné,“ povedal Babiš na tlačovej konferencii vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady. Dodal, že presný dátum pohrebu by mal byť známy vo štvrtok popoludní a pracuje na tom tím ľudí.

Štátny pohreb má presne naplánovaný priebeh, ktorý okrem rodiny koordinujú aj najvyšší ústavní činitelia. Býva väčšinou sprevádzaný vyhlásením štátneho smútku a jeho súčasťou je aj vystavenie rakvy, smútočný sprievod a vojenské pocty.

Pohreb so štátnymi poctami prebieha za prítomnosti čestnej stráže, ale bez armádneho sprievodu a vojenských pôct. Zaznie pri ňom hymna a je vystavená štátna vlajka, napísali Novinky.cz.