Bill Gates vydá knihu o boji proti klimatickej zmene

Zakladateľ spoločnosti Microsoft a jeden z najbohatších ľudí na svete Bill Gates prenesie boj proti klimatickej zmene na stránky knihy. Americký podnikateľ pracuje na diele s názvom "How to Avoid a Climate Disaster" (Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe), oznámilo vo štvrtok knižné nakladateľstvo Doubleday so sídlom v New Yorku. Informovala o tom tlačová agentúra AP.