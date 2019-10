Trump vyzval Čínu, aby vyšetrovala Bidenovcov

„Čína by mala začať vyšetrovať Bidenovcov,“ povedal Trump s tým, že o to ešte nepožiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ale je to niečo, o čom by mali porozmýšľať.

Svoje vyjadrenie spred Bieleho domu neskôr Trump podporil ešte na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. „Ako prezident Spojených štátov mám absolútne právo, možno dokonca povinnosť, vyšetrovať korupciu, a to zahŕňa aj žiadanie alebo navrhovanie druhým krajinám, aby nám pomohli,“ napísal.

Trump vo štvrtok vyšetrovanie Bidenových odporučil tiež Kyjevu. „Povedal by som, že ak by boli čestní, zahájili by obsiahle vyšetrovanie Bidenových,“ povedal prezident podľa agentúry DPA s poukázaním na Ukrajinu. Ak by som bol na mieste ukrajinského prezidenta Zelenského, „určite by som to odporučil“, povedal ďalej Trump.

Na Trumpovu obranu vystúpil aj jeho viceprezident Mike Pence, podľa ktorého majú Američania právo vedieť o zločinoch, o ktorých prezident hovorí. Ako pripomína agentúra AP, dôkazy o Bidenovom previnení však Trump nemá.

Podľa Schiffa porušil Trump prezidentskú prísahu

Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby Adam Schiff, ktorý má vedúcu úlohu v úsilí o impeachment, sa zase vyjadril, že Trumpove komentáre naznačujú, že „má pocit, že môže robiť čokoľvek beztrestne“. Schfiff upozornil, že prezident nemôže využívať svoj úrad na vyvíjanie nátlaku na zahraničných vodcov, aby vyšetrovali jeho politických oponentov. Podľa Schiffa porušil šéf Bieleho domu prezidentskú prísahu.

Šéfka Snemovne reprezentantov demokratka Nancy Pelosiová vo štvrtok vyhlásila, že Trumpova výzva adresovaná Číne je „najnovším príkladom toho, že (prezident) stavia svoj osobný politický zisk nad ochranu čestnosti našich volieb“.

Predseda Bidenovej kampane na margo Trumpových vyjadrení povedal, že len dokazujú, že sa mu bojí čeliť v budúcoročných prezidentských voľbách. Biden je favoritom na možného demokratického protikandidáta Trumpa.