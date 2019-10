Tábor vyzerá už ako mesto. So vzbúrenými migrantmi

O podmienkach v tábore Moria na ostrove Lesbos sa hovorí, že sú veľmi zlé. Na snímke pred stanom migrantka dojčí bábätko, ďalšie dve deti sú pri nej. Autor: SITA/AP, Michael Varaklas

Úrady, naopak, prízvukujú, že robia, čo je v ich silách. Navyše nemôžu za to, že do tábora pokračuje prílev migrantov cez Egejské more. Napríklad len počas minulého víkendu sa na Lesbose vylodilo takmer 400 žiadateľov o azyl.

Areál Moria kedysi slúžil ako základňa pre armádu, od roku 2015 začal fungovať ako prijímacie stredisko pre žiadateľov o azyl. Postupe sa rozrástol tak, že je z neho vlastne druhé najväčšie mesto na Lesbose. V utečeneckom tábore pôvodne určenom pre 3-tisíc ľudí sa nachádza už takmer 13-tisíc migrantov.

Výbuch hnevu bol zrejme len otázkou času. Nastal pred pár dňami, keď v Morii vypukol požiar. Zúriví migranti útočili na policajtov, lebo sa im zdalo, že hasiči prišli pomaly likvidovať oheň. Polícia naznačila, že požiar niekto úmyselne založil, neskôr však vysvitlo, že ho pravdepodobne spôsobil elektrický skrat, prípadne sa mohol rozšíriť z kuchyne. Plamene si vyžiadala jednu obeť – záchranári našli zhorenú Afganku.

Sanitárne podmienky sú opisované ako strašné, jedna toaleta pripadá na viac ako sto ľudí. agentúra Reuters

Zlé podmienky v tábore sú už niekoľko mesiacov terčom kritiky humanitárnych organizácií. Vláda sa už rozhýbala – začala presúvať niektorých migrantov z ostrova na pevninu. Do nedele by ich malo byť dovedna približne 850. Pri presune sa zameriava na matky s deťmi a na maloletých bez sprievodu dospelého človeka. Dobročinné spolky poukazujú na to, že v Morii sa medzi migrantmi nachádza možno až 40 percent neplnoletých.

Moria vyzerá na leteckých snímkach takpovediac ako ľudské mravenisko. Príčinou je aj zmena v azylovej oblasti. „Od roku 2016, keď Európska únia dosiahla s Ankarou dohodu o obmedzení migračnej vlny z Turecka do Grécka, žiadatelia o azyl majú zakázané odísť z gréckych ostrovov na pevninu dovtedy, kým úrady vyhodnotia ich žiadosť," pripomenula agentúra Reuters. Podstata dohody spočívala v tom, že Turci výmenou za podmienečný prísľub bezvízového styku s úniou prevezmú migrantov, ktorí cez turecké územie mieria ďalej. Výsledok plnenia záväzkov má však zatiaľ ďaleko od uspokojivého stavu.

Po najnovších udalostiach v Morii grécka vláda rozhodla, že skráti pravidlá azylového konania. „Cudzinci, ktorí po príchode do Grécka nebudú súhlasiť s transferom na iné miesta, budú považovaní za osoby, ktoré nemajú záujem o ochranu, a dostanú odporúčanie, aby sa vrátili," priblížil jedno zo sprísnených pravidiel hovorca vlády Stelios Petsas. Vláda zároveň posilní stráž na mori a do konca budúceho roku pošle preč približne 10-tisíc migrantov, ktorí nesplnili podmienky na udelenie štatútu utečenca.

Mimochodom, zlá situácia je nielen v zmienenom tábore. O preplnení svedčia údaje, na ktoré poukázala agentúra AFP: „V piatich táboroch na ostrovoch, ktoré majú dovedna kapacitu 6 300 osôb, žije viac ako 26-tisíc migrantov." Je to už dvojnásobne väčší počet ľudí v porovnaní s aprílom tohto roka.