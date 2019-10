Ruskú novinárku zatkli v Teheráne, hrozí jej 10 rokov za mrežami

Na ruské ministerstvo zahraničia bol podľa hovorkyne Marije Zacharovovej pozvaný iránsky veľvyslanec, aby zadržanie ruskej občianky vysvetlil.

"Zavolať do Moskvy jej dovolili včera večer, a to na jedinú minútu. Stihla len povedať, že sedí na podlahe v cele, nemá žiadne spojenie so svetom a v sobotu sa má konať súd. Obviňujú ju zo spolupráce s izraelskými tajnými službami. Za to je najmenej desať rokov, "napísal Vojcechovskij na facebooku.

Juziková podľa neho priletela do Teheránu asi pred štyrmi dňami. Na letisku jej odobrali pas, vraj s prísľubom, že jej ho pred odletom vrátia. Vo štvrtok do jej hotelovej izby vpadli strážcovia islamskej revolúcie, vyrazili dvere, zatkli ju a obvinili zo spolupráce s Izraelčanmi.

Vojcechovského informácie potvrdil v rozhlasovej stanici Echo Moskvy dagestanský opozičný aktivista Ruslan Magomedov. O tom, že súd sa má konať 5. októbra, informovala aj dcéra zadržanej novinárky.

Juziková pred tromi rokmi kandidovala v severokaukazskom Dagestane do ruského parlamentu za opozičnú stranu Parnas, ktorá ale vo voľbách neuspela.