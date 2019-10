Šamana, ktorý chcel vyhnať diabla z Kremľa, uznali za nepríčetného

Jakutský šaman, ktorý sa na jar vydal pešo do Moskvy, aby vyhnal démona z Kremľa, nie je dostatočne duševne spôsobilý na to, aby mohol predstúpiť pred súd. K tomuto záveru dospela psychologicko-psychiatrická expertíza, ktorej sa 51-ročný Alexandr Golbyšev podrobil na príkaz vyšetrovateľov, potvrdila pre portál Sibreal.org právnička hnutia Otvorené Rusko Valentina Dechtiarenková.

Advokáti, ktorým majú úrady oficiálnu správu o duševnom zdraví šamana predložiť až v sobotu, predbežné závery expertízy spochybňujú a Golbyševa mienia dať vyšetriť nezávislým odborníkom. Podľa nich sa hodnoverné závery nedajú spraviť v takej krátkej lehote len na základe ambulantného vyšetrenia.

Golbyševa polajti zadržala iba pred dvoma týždňami na pomedzí Buriatskej republiky a Irkutskej oblasti, deportovali ho späť do Jakutska, kde sa na klinike musel podrobiť psychologicko-psychiatrickej expertíze.

„Už sme hovorili s odborníkmi, ktorý jednoznačne spochybnili výsledky uskutočnenej expertízy,“ konštatovala Dechtiarenková, podľa ktorej na právnom postavení Golbyševa sa nič nemení. Naďalej je považovaný za podozrivého z toho, že „verejne vyzýval na extrémistické aktivity“ , musí sa pravidelne hlásiť na polícii, ale obvinenie proti nemu stále nevzniesli.

Gabyšev sa v marci vydal na 8000 kilometrov dlhý peší pochod z Jakutska na Sibíri do Moskvy, aby „vyhnal démona“, ktorý podľa neho posadol šéfa Kremľa Vladimira Putina a obnovil vládu ľudu. Počas celej svojej púte zdôrazňoval, že ako biely šaman mini poraziť temné sily bez použitia akéhokoľvek násilia. Do Moskvy plánoval doraziť v auguste 2021. Cestou sa k šamanovi pridávali viacerí prívrženci. Až do 19. septembra, keď ho polícia zadržala, prekonal asi 3000 kilometrov.

„Je zjavné, že ho chcú uznať za nepríčetného. V súlade so sovietskymi tradíciami, ak človek vystupuje proti existujúcej štátnej moci, tak je buď kúpený, alebo blázon. A šamana je ťažké označiť za kúpeného,“

Viacerí ochrancovia ľudských práv varovali pred návratom k sovietskej praxi, keď komunistický režim zatváral svojich odporcov do psychiatrických liečební. „Je zjavné, že ho chcú uznať za nepríčetného,“ povedal člen rady pre ľudské práva pri administrácii ruského prezidenta Nikolaj Svanidze, ktorý vyslovil pochybnosti o zákonnosti postupu úradov voči Gabyševovi. „V súlade so sovietskymi tradíciami, ak človek vystupuje proti existujúcej štátnej moci, tak je buď kúpený, alebo blázon. A šamana je ťažké označiť za kúpeného,“ citoval Svanidzeho portál Svoboda.org.