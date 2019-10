Trump Poliakom zrušil vízovú povinnosť pre cesty do USA

Americký prezident Donald Trump dnes podpísal zaradenie Poľska do programu bezvízového styku. Oznámil to dnes podľa agentúry Reuters sám šéf Bieleho domu. Poľsko bolo jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorej občania musia naďalej žiadať o víza pre cesty do USA.