Prezident Trump sa bráni útokom

Niečo za niečo?

Šéf Bieleho domu tvrdí, že má v rámci svojej funkcie absolútne právo, či dokonca povinnosť, vyšetrovať korupciu. Populistický republikánsky prezident to napísal na sociálnej sieti Twitter. Trump naznačuje, že Biden vraj mohol zasahovať do vyšetrovania podnikateľských aktivít syna Huntera, ktorý sedel v predstavenstve energetickej spoločnosti Burisma, ktorá pôsobí na Ukrajine.

Demokrati pripomínajú, že to vyzerá ako vydieranie. Trump sa o Bidenovcov zaujímal v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským 25. júla. Vyšetrovanie riešil prezidentov právnik Rudy Giuliani. Spôsobom nátlaku na Kyjev malo byť stopnutie vojenskej pomoci vo výške 250 miliónov dolárov. Giuliani sa obhajuje tým, že konal s vedomím amerického ministerstva zahraničných vecí a nešlo o schému niečo za niečo. Teda vyšetrovanie Bidenovcov za vojenskú pomoc. Rezort diplomacie USA vo štvrtok schválil ďalší predaj protitankových striel Ukrajine. Televízia NBC však pripomenula, že to nie je súčasť balíka bezpečnostnej pomoci za 250 miliónov dolárov.

Zo zverejnených textových správ viacerých amerických diplomatov vyplýva, že komunikovali o vzťahoch Washingtonu s Kyjevom. S esemeskami a ďalšími dokumentmi Kongres vo štvrtok oboznámil Kurt Volker, ktorý pred niekoľkými dňami rezignoval na funkciu špeciálneho amerického vyslanca pre Ukrajinu.

"Myslím, že je šialené stopnúť bezpečnostnú asistenciu, čo má pomôcť politickej kampani,“ napísal v septembri podľa prepisov správ, ktoré zverejnili americké médiá, šéf ambasády USA na Ukrajine Bill Taylor. Adresoval to veľvyslancovi Spojených štátov pri Európskej únii Gordonovi Sondlandovi. Ambasádor odpísal, že Taylor nesprávne vníma situáciu.

"Prezident bol jednoznačný. Nejde o žiadnu žiadosť niečo za niečo. Prezident sa snaží vyhodnotiť, či Ukrajina skutočne prijme transparentný prístup a reformy, ako to Zelenskyj sľúbil počas kampane,“ odpovedal Sondland s tým, že by mali ukončiť výmenu takýchto odkazov.

Jasné však je, že vláda v Kyjeve sa snažila o stretnutie s Trumpom a má záujem o vojenskú pomoc. Podľa televízie CNN už aj pripravovala verejné vyhlásenie o začatí vyšetrovania týkajúceho sa Burismy. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Rjabošapka oznámil, že sa úrady opätovne pozrú na prípad firmy. "Nemám takúto informáciu,“ odpovedal však Rjabošapka na otázku agentúry Reuters, či existujú dôkazy, že sa Hunter Biden dopustil niečoho nezákonného.

Niet cesty späť

Trump poukazuje na to, že Joe Biden vo funkcii viceprezidenta tlačil na odvolanie ukrajinského generálneho prokurátora Viktora Šokina. Ten pôsobil v úrade od februára 2015 do marca 2016. Trump jeho odvolanie spája s vyšetrovaním Burismy. Biden však podľa pozorovateľov robil len to, čo bola politická pozícia západných krajín, ktoré Šokina vnímali ako neschopného bojovať s korupciou.

Americký prezident to však očividne neberie do úvahy. Trump dokonca vyzval Čínu, aby vyšetrovala Bidenovcov. Toto však už kritizovali aj niektorí republikáni.

"USA sa neobracajú na čínskych komunistov, aby zisťovali pravdu,“ pripomenul prezidentovi senátor z Nebrasky Ben Sasse. Jeho slová citoval denník Omaha World-Herald.

Celý škandál spustila sťažnosť whistleblowera pravdepodobne zo CIA, ktorý upozornil na telefonát Trumpa so Zelenským. "V tejto chvíli sa všetko týka Ukrajiny. Problém prispel k tomu, že aj tí demokrati v Kongrese, ktorí sú z volebných obvodov, kde nemajú jasnú väčšinu, sa rozhodli podporovať impeachment. Začatie procesu nie je veľkou zmenou oproti tomu, čo sa dialo doteraz, ale do veľkej miery znamená inú politickú dynamiku. Už niet cesty späť,“ uviedol pre Pravdu expert na americkú politiku Marty Linsky z Harvardovej univerzity.

Podľa televízie Fox News sa Biely dom chystá poslať list šéfke Snemovne reprezentantov demokratke Nancy Pelosiovej, v ktorom ju má vyzvať, nech nechá hlasovať o impeachmente. Tento prístup Trumpa súvisí s tým, že jeho republikáni majú väčšinu v Senáte. Táto komora Kongresu musí odobriť impeachment, teda ústavnú žalobu. Ak rozhodne, že je odôvodnená, Senát prezidenta odvolá z úradu.