Spasí nemeckých sociálnych demokratov komik?

Roky si z najstaršej nemeckej politickej strany uťahoval, teraz do jej radov vstúpil, a to s odhodlaním postaviť sa na jej čelo. Sociálni demokrati (SPD) tento týždeň prijali za svojho člena populárneho zabávača Jana Böhmermanna (38). Satirik už koncom augusta vo svojom zábavnom programe Neo Magazin Royale oznámil, že sa mieni uchádzať o post predsedu tejto vládnej strany, ktorá sa chystá začiatkom decembra zvoliť si nový pár lídra a líderky.

„SPD sa roky dezorientovane potáca krajinou polapená vo veľkej koalícii,“ povedal Böhmermann vo verejnoprávnej televízii ZDF, keď ohlasoval, že si podáva prihlášku do strany, ktorá už dlhší čas svojimi klesajúcimi preferenciami láme jeden negatívny rekord za druhým. Svoje predsednícke ambície zdôvodnil prirovnaním SPD k horiacej Amazónii, ktorú treba spasiť: „Musíme zachrániť červené pľúca Nemecka, či sa to niekomu páči, alebo nie.“

V Kolíne, kde žije, Böhmermann s prihláškou neuspel. Vybavil si však výnimku a o vstup do strany požiadal v meste Köthen, kde mu vyhoveli. Mnohí sociálni demokrati varujú, že škandálmi opradený komik, pre ktorého nič nie je sväté, môže svoje členstvo zneužiť na zosmiešnenie strany. Ronald Mormann, predseda krajskej organizácie, pod ktorú Köthen spadá, sa ale postavil na komikovu obranu: „Satira si toho môže dovoliť veľa a najstaršia nemecká strana to určite vydrží. Nemecká sociálna demokracia 156 rokov bojovala za to, aby ľudia mohli vyjadrovať slobodne svoj názor,“ poznamenal Mormann. Pre istotu však nového člena upozornil: „Ale my sme strana a nie satirické vystúpenie.“

Generálny tajomník SPD Lars Klingbeil tiež reagoval ústretovo na prijatie komika. „Srdečne ťa vítame, milý súdruh Böhmermann. Veľmi sa tešíme, že teraz budeš na našej strane zápasu o silnú sociálnu demokraciu,“ napísal na Twitteri, pripomenul však, že s členstvom v strane idú aj povinnosti, ako zapájať sa do agitácie, stretávať sa s voličmi a vylepovať plagáty.

Böhmermann by nebol prvým zabávačom, ktorý si splnil politické ambície. Komika Volodymyra Zelenského Ukrajinci zvolili za hlavu štátu, jeho taliansky kolega Beppe Grillo založil najsilnejšiu stranu súčasnej talianskej vlády a napokon aj Donald Trump bol pred príchodom do Bieleho domu hviezdou realityšou.

Či podobne uspeje Böhmermann, vôbec nie je isté. Štart kampane pred voľbou nového vedenia SPD nestihol, a hoci teoreticky sa medzi kandidátov ešte môže prepracovať na decembrovom zjazde, sám s tým príliš neráta. Predpovedá však, že nové duo sa na čele strany dlho neudrží: „Odhadujem, že na jar 2020 bude SPD hľadať nového lídra. Ja i môj tím budeme dovtedy ešte lepšie pripravení. Vtedy to vyjde,“ verí si.