Rakúsky prezident poveril Kurza zostavením novej vlády

Kurz má našliapnuté k tomu, aby sa vo svojich 33 rokoch stal už druhýkrát rakúskym kancelárom. Dnes dostal poverenie na zostavenie novej vlády po približne hodinovom rozhovore s hlavou štátu. Van der Bellen po rokovaní konštatoval, že pri rozhovoroch so šéfmi strán v posledných dňoch nadobudol dojem, že ľudová strana bude schopná vládu vytvoriť.

Podľa agentúry APA teraz Kurz začne predbežné rokovania s predsedami ostatných strán, a to v poradí určenom ich ziskom vo voľbách do Národnej rady z 29. septembra. Kurzovi sa pritom otvárajú hneď tri možnosti vytvorenia koaličnej vlády dvoch strán. Väčšinový kabinet by mohol vytvoriť so sociálnymi demokratmi (Sozialdemokra­tische Partei Österreichs – SPÖ), so stranou Slobodných (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ) alebo so stranou Zelených. Práve posledná možnosť je v Rakúsku teraz spomínaná zrejme najčastejšie, hoci je doteraz nevyskúšaná.

Rakúska ľudová strana získala vo voľbách 37,5 percenta hlasov a obsadí 71 kresiel v 183 člennej Národnej rade. Na druhom mieste skončili sociálni demokrati s 21,2 percenta hlasov a ziskom 40 kresiel, čo je najhorší výsledok strany od konca druhej svetovej vojny. Výrazne prepadla v porovnaní s predchádzajúcim hlasovaním Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá dostala 16,2 percenta hlasov.

Práve kvôli FPÖ sa predčasné voľby museli konať. Koaličná vláda, v ktorej strana spolupracovala s kurzovým ľudovcami, padla tento rok v máji kvôli afére Ibizagate bývalého predsedu slobodných Heinza-Christiana Stracheho.

Zelení získali 13,9 percenta hlasov a do parlamentu vyšlú 26 poslancov. Najlepší výsledok v doterajšej histórii zaznamenala tiež liberálna strana NEOS, ktorá dostala 8,1 percenta hlasov a bude mať v parlamente 15 poslancov.