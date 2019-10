Klimatickí aktivisti začali protesty po celom svete

Účastníci požadujú od svojich vlád novú, lepšiu klimatickú politiku, približuje tlačová agentúra AP. V Amsterdame už zatkli okolo 50 ľudí, v Londýne 21 a vo Wellingtone vyše 30.

Približne 1000 ľudí v skorých ranných hodinách zablokovalo na protest kruhový objazd Grosser Stern, ktorý sa nachádza priamo uprostred parku Tiergarten v nemeckom hlavnom meste Berlín. Kruhovému objazdu dominuje známy Víťazný stĺp.

Členovia hnutia Extinction Rebellion takisto postavili tábor pri úrade kancelárky Angely Merkelovej, čím vyjadrujú nespokojnosť s balíkom opatrení na ochranu klímy, ktorý minulý mesiac predstavila jej vláda. Členovia dodali, že od pondelka sa začína „medzinárodná vzbura“.

Šéf Úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej Helge Braun kritizoval túto taktiku. „Všetci máme záujem o ochranu klímy a parížske klimatické ciele sú pre nás zásadné,“ povedal Braun pre televíziu ZDF.

„Ak demonštrujete proti tomu, alebo za to, je to v poriadku. Ale ak oznámite nebezpečné zásahy do cestnej premávky alebo podobné veci, tak to, samozrejme, neobstojí,“ dodal. Odmietol myšlienku vyhlásiť stav „klimatickej núdze“. Vysvetlil, že ústava niečo také neumožňuje a nepremieta sa do „konkrétnych krokov“.

V holandskom hlavnom meste Amsterdam zatarasili stovky demonštrantov hlavnú cestu pred národným múzeom Rijksmuseum, jednou z najobľúbenejších turistických atrakcií v metropole. Polícia tam zatkla asi 50 aktivistov, keďže odmietli odstrániť z dopravnej tepny v centre mesta zátarasu, ktorú tam umiestnili.

Demonštrácia v Amsterdame sa začala napriek tomu, že mestské úrady zakázali aktivistom zhromažďovať sa na ceste. Protestujúci ignorovali výzvy polície, aby sa presunuli na neďaleké námestie.

Protestujúca Elle van Zeelandová povedala pre holandskú stanicu NOS, že ich skupina „tu zostane, kým si vláda nesplní povinnosti“.

Hnutie Extinction Rebellion, známe aj ako XR, bolo založené vlani v Británii a v súčasnosti má pobočky v približne 50 krajinách.

Britská polícia zatkla v pondelok zatiaľ 21 klimatických aktivistov – a to je len začiatok dvojtýždňovej pokojnej občianskej neposlušnosti v Londýne. Protestujúci budú naliehať na vládu, aby znížila uhlíkové emisie, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Podľa organizátorov má vyjsť do ulíc britskej metropoly 10 000 ľudí, napísala tlačová agentúra Reuters.

Malá skupina z hnutia Extinction Rebellion sa napríklad pred britským ministerstvom obrany pripútala k imitácii rakety Trident schopnej niesť jadrovú hlavicu. Žiadali vládu, aby presmerovala peniaze, investované do britských ponoriek s raketami Trident, do klimatickej politiky.

„Klíma, nie Trident“, stálo na pútači vedľa napodobeniny rakety. Dvojica aktivistov zasa zaparkovala auto uprostred hlavnej cesty a pripútala sa k nemu. Veľké skupiny aktivistov zablokovali aj Most Lambeth a Parlamentnú ulicu, obe lokality sú v blízkosti Dolnej snemovne. Niesli pútače s heslami ako „Klimatická zmena vezme našim deťom budúcnosť, ak nebudeme teraz konať“.

Prvá protestná akcia hnutia Extinction Rebellion sa v pondelok konala na Novom Zélande, kde zatkli vyše 30 členov. Stovky aktivistov tam zablokovali hlavné cesty a ministerstvá a vtrhli aj do pobočky banky, uviedla agentúra DPA.

Aktivistov v hlavnom meste Wellington odviedli, keď si sadli do kruhu na ceste neďaleko novozélandského parlamentu a začali spievať. Zatýkanie však prebehlo bez incidentov a polícia nakoniec všetkých prepustila bez obvinení.