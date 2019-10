Česko sa odmieta pripojiť k solidárnemu preberaniu migrantov

Česko nepodporí návrh na dobrovoľné preberanie migrantov, s ktorým prišli štyri krajiny Európskej únie v snahe odľahčiť záťaž Taliansku a Malte a pomôcť migrantom zachráneným v Stredozemnom mori. Novinárom to dnes povedal minister vnútra Jan Hamáček pred pracovným obedom s kolegami z únijných krajín, ktorý je venovaný diskusii o budúcom prístupe k migrácii.

Návrh, ktorý únijné krajiny vyzýva k dočasnej solidarite, je podľa Hamáčka pozvánkou pre migrantov a cestou k novým povinným kvótam. Členovia vlád EÚ majú na stole návrh, s ktorým koncom septembra prišlo Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta.

Ich iniciatíva vyzýva ďalšie únijné krajiny, aby sa zapojili do provizórneho dobrovoľného systému, ktorý má odľahčiť dvojicu juhoeurópskych krajín „zaplavených“ utečencami a pomôcť v záchrane životov.

„Je to pre nás začiatok cesty k tomu, aby tento materiál prešiel do povinného režimu a nahradil súčasné Dublinské nariadenie, čo Česká republika nemôže akceptovať,“ povedal českým novinárom Hamáček s odkazom na súčasný azylový systém, na ktorého reforme sa štáty EÚ márne snažia zhodnúť už od vrcholu migračnej krízy.

Cieľom návrhu je zabrániť opakovaniu situácie, pri ktorej v minulých mesiacoch nemohli pri Taliansku pristáť lode so zachránenými migrantmi. Iniciátori návrhu očakávajú, že získajú podporu až desiatky ďalších štátov.

Pri predbežnom prerokovaní medzi diplomatmi sa k návrhu s pripomienkami pozitívne stavalo Grécko či Španielsko, naopak zo strany Maďarska či Poľska zaznel nesúhlas. Podľa Hamáčka dávajú teraz najavo odpor i niektoré severské štáty a návrh nemá podporu väčšiny únijných krajín.

Český minister vnútra tiež vyhlásil, že Praha chce miesto akceptovania dobrovoľného systému ponúknuť finančnú pomoc tým krajinám, z ktorých migranti prúdia, a prispieť k posilneniu ochrany hraníc.

„Je potrebné dôsledne uplatňovať politiku návratu,“ uviedol Hamáček, podľa ktorého zatiaľ nefungujú dohody o návrate migrantov bez práva na azyl do krajín, odkiaľ do Európy zamierili. Pomôcť by podľa neho mohlo napríklad aj posilnenie líbyjskej pohraničnej stráže.