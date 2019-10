Strana AfD by podľa prieskumu skončila vo voľbách v Nemecku tretia

Ak by sa voľby v Nemecku konali budúcu nedeľu, zvíťazil by blok, ktorý tvoria Kresťanskodemo­kratická únia (CDU) a Kresťanskosociálna únia (CSU) so ziskom 27 percent hlasov. Zelených by volilo 21 percent občanov. AfD by získala 16 percentnú podporu a SPD by volilo 13 percent opýtaných. Stranu Die Linke (Ľavica) by podporilo 9 percent a Slobodnú demokratickú stranu (FDP) 8,5 percent voličov.

Podpora CDU/CSU v porovnaní predchádzajúcim prieskumom z 30. septembra narástla o 0,5 percenta a Zelení zaznamenali pokles o jedno percento. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 4.-7. októbra a zúčastnilo sa na ňom 2059 občanov Nemecka. Pýtali sa ich, koho by volili, ak by sa voľby uskutočnili najbližšiu nedeľu.