Pomôže Trumpovo rozhodnutie o Kurdoch teroristom?

Príslušníci a podporovatelia Sýrskych demokratických síl (SDF) protestovali proti možnému vpádu tureckých jednotiek do severovýchodnej Sýrie.

Príslušníci a podporovatelia Sýrskych demokratických síl (SDF) protestovali proti možnému vpádu tureckých jednotiek do severovýchodnej Sýrie. Autor: SITA/AP , Baderkhan Ahmad

Biely dom v nedeľu oznámil stiahnutie amerických vojakov z oblasti. Otvára to priestor pre tureckú akciu proti kurdským Ľudovým obranným jednotkám (YPG), ktoré sú súčasťou Sýrskych demokratických síl (SDF). Tie boli v Sýrii spojencami USA a ďalších krajín v boji proti teroristom z Islamského štátu (IS).

Podľa kritikov teraz Trump hodil SDF cez palubu, hoci Američania im sľubovali ochranu. Americký prezident svoje rozhodnutie vysvetľoval v sérii tweetov. V jednom z nich pohrozil aj Turecku, hoci nie je úplne jasné, čo zo svojich tvrdení myslel vážne, lebo niektoré znejú čudne a iné si takmer odporujú.

"Ako som už jednoznačne vyhlásil, a len to chcem potvrdiť, ak Turecko urobí niečo, čo ja v mojej veľkej a jedinečnej múdrosti budem pokladať za nevhodné, tak úplne zničím a vyhladím tureckú ekonomiku,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter. "Môžeme byť v procese odchodu zo Sýrie, ale v žiadnom prípade neopúšťame Kurdov, sú to výnimoční ľudia a skvelí bojovníci. Rovnako sú dobré naše vzťahy s Tureckom, ktoré je partnerom v NATO a v obchode,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Teroristi na slobode?

Vládca Oválnej pracovne zároveň pripomenul, že Ankara sa má spoločne s Európou a s ďalšími štátmi postarať o zajatých bojovníkov IS a ich rodiny. Sýrske demokratické sily (SDF) zadržiavajú okolo dvetisíc teroristov. Existujú obavy, že Trumpovo rozhodnutie o stiahnutí vojakov a prípadný turecký zásah v oblasti vytvoria situáciu, ktorá pomôže extrémistom. Situácia je už aj tak veľmi napätá po tom, čo v septembri vyzval šéf IS Abú Bakr al-Bagdádí svojich stúpencov, aby pomohli oslobodiť uväznených členov teroristickej organizácie. "V chaose sa niektorí ľudia z Islamského štátu pravdepodobne dostanú na slobodu a zostanú v regióne alebo sa niekde inde zapoja do bojov,“ uviedol pre magazín Newsweek zdroj z Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu.

"Uvidíme, aká rozsiahla bude turecká operácia v severnej Sýrii a čo sa stane s tisíckami bojovníkov IS a ich rodinnými príslušníkmi, ktorých teraz zadržiavajú SDF. Ankara sľúbila Washingtonu, že sa o nich postará, ale je otázne, ako to bude vyzerať, najmä, keby k tomu malo dôjsť počas bojov medzi SDF a Turkami,“ reagoval pre Pravdu Sean Foley, expert na dejiny a politiku islamského sveta na Štátnej univerzite v strednom Tennessee.

Okrem toho je tu jeden špecifický problém. Medzi zadržanými teroristami je mnoho občanov európskych štátov. Trump sa sťažuje, že sa tieto krajiny o svojich obyvateľov nepostarali. A v tom má americký prezident pravdu.

"Európske krajiny bohužiaľ nenasledovali proaktívny, koordinovaný a konštruktívny prístup k riešeniu situácie zahraničných bojovníkov a zajatých podporovateľov IS. Všetci odborníci na terorizmus, ktorých poznám, varovali, že tento problém nezmizne sám od seba,“ uviedol pre Pravdu Raphael Bossong z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné vzťahy. "Ankara nemá najlepšiu pozíciu, aby sa o nich postarala. Kurdské sily sa môžu rozhodnúť, že zajatých bojovníkov prepustia ešte predtým, ako prídu Turci. Okrem toho tam nie sú len členovia IS, ale aj ľudia z iných extrémistických skupín, ktoré majú v Turecku istú podporu. V každom prípade je ďalšia nestabilita v Sýrii vodou na mlyn pre radikálov a môže pomôcť Islamskému štátu, aby sa znovu zorganizoval,“ obáva sa Bossong.

Stiahnutie zo Sýrie

Ako bol Erdogan schopný presvedčiť Trumpa o stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie? Podľa magazínu Newsweek rozhodnutie vládcu Oválnej pracovne zaskočilo aj Pentagon. "Prezident Trump jednoznačne prehral toto vyjednávanie a podporil stiahnutie vojakov, aby to vyzeralo tak, že niečo získame. Ale nedostali sme nič,“ citoval Newsweek zdroj z Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu, podľa ktorého nemá Trump chrbtovú kosť. "Je pravdepodobné, že toto rozhodnutie na Blízkom východe, ale aj inde, prehĺbi vnímanie USA ako nespoľahlivého partnera, ktorý k zahraničnej politike pristupuje ako k sérii obchodných transakcií,“ uviedol pre Pravdu James Dorsey, expert na medzinárodné vzťahy z Nanyanskej technologickej univerzity v Singapure.