Podvratné akcie Ruska v Európe má na svedomí jednotka GRU

Západní bezpečnostní experti dospeli k názoru, že ruské podvratné operácie v Európe sú dielom elitnej jednotky špeciálne vycvičenej k prevratom, sabotážam a vraždám. V utorok to uviedol denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na tvrdenie špionážnych pracovníkov zo štyroch západných krajín. Útvar, ktorý funguje najmenej desať rokov, má kódové označenie "jednotka 29155" a jeho operácie sú nepredvídateľné, uviedol denník.