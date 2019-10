Turecko zasiahlo v rámci operácie Prameň mieru 181 cieľov

Podľa spravodajského servera BBC sa terčami leteckých útokov a delostreleckej paľby stali viaceré mestá a dediny, čo prinútilo tisíce civilistov k opusteniu svojich domovov. Kurdské sily uviedli, že najmenej piati civilisti doteraz prišli o život a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii si doterajšie vojenské akcie tureckých ozbrojených síl vyžiadali životy ôsmich civilistov vrátane dvoch detí. Zabitých bolo aj sedem bojovníkov Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF).

Prudké boje sa odohrávali okolo mesta Tal Abján, kde sa turecká ofenzíva začala. Hovorca SDF Mustafá Balí uviedol, že v tejto oblasti došlo k odvráteniu pozemnej invázie. Kurdské úrady vyzvali na všeobecnú mobilizáciu a ľudí vyzývali, aby „sa vydali na hranicu s Tureckom…a postavili sa na odpor v tejto citlivej, historickej chvíli“.

SDF tiež informovalo, že pri tureckom nálete bola zasiahnutá jedna z väzníc, kde sú zadržiavaní bojovníci Islamského štátu (IS). SDF požiadali Američanmi vedenú koalíciu proti IS, aby zriadila bezletovú zónu s cieľom zastaviť „útoky na nevinných ľudí“.

Washington Post: Islamistov známych ako „The Beatles“ premiestnili do Iraku

Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že obzvlášť nebezpečných bojovníkov Islamského štátu (IS), ktorých zadržiavali kurdské sily v severovýchodnej Sýrii, premiestnili pred tureckým útokom na Kurdov do väzby na bezpečné miesta. Neposkytol však bližšie informácie, informovala agentúra AFP.

„Zobrali sme jedných z najnebezpeč­nejších bojovníkov IS a premiestňujeme ich na iné, bezpečné miesta,“ povedal Trump. Podľa amerického denníka The Washington Post premiestnili do Iraku Alexandu Koteyho a El Shafeeho Elsheikha, dvoch bojovníkov zo Spojeného kráľovstva, ktorí pôsobili v extrémne násilnej štvorčlennej bunke známej ako „The Beatles“. Jedného zo zvyšných členov bunky zabil ešte v minulosti dron, ďalší je väznený v Turecku, kde čelí obvineniam z terorizmu.

Turecko v liste Bezpečnostnej rade OSN: Operácia bude primeraná

Turecko uviedlo v stredu v liste Bezpečnostnej rade OSN, že jeho vojenská operácia v severnej Sýrii bude „primeraná, uvážená a zodpovedná“. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomína, že BR OSN sa zíde vo štvrtok na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.

„Tak ako to bolo v prípade predchádzajúcich protiteroristických operácií, reakcia Turecka bude primeraná, uvážená a zodpovedná,“ napísal v liste turecký veľvyslanec v OSN Feridun Sinirlioglu. Podľa neho sa operácia zameria iba na teroristov a ich skrýše, útočiská, pozície či vybavenie. Dodal, že sa prijali všetky opatrenia s cieľom vyhnúť sa obetiam medzi civilným obyvateľstvom.

Turecko odôvodnilo svoju akciu článkom 51 Charty OSN, ktorý hovorí o individuálnom alebo kolektívnom práve na sebaobranu voči ozbrojenému útoku.

Generálny tajomník OSN António Guterres je „veľmi znepokojený“ vývojom v severovýchodnej Sýrii a „akákoľvek vojenská operácia musí plne rešpektovať Chartu OSN a medzinárodné humanitárne právo,“ uviedol hovorca OSN Frahan Haq. Guterres vyzval na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry a domnieva sa, že neexistuje vojenské riešenie sýrskeho konfliktu.

Invázia Turecka na sever Sýrie je podľa vyjadrenia Ankary zameraná proti tamojším sýrskym kurdských bojovníkom. Ankara ich pokladá za teroristov, napojených na kurdské povstanie prebiehajúce v rámci Turecka.

Trump: Ak útok na Kurdov nebude humánny, vyhladím tureckú ekonomiku

Americký prezident Trump uviedol v stredu v súvislosti so začatou tureckou ofenzívou voči Kurdom v severovýchodnej Sýrii, že dúfa v „racionálne“ správanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Dodal, že pokiaľ táto vojenská operácia nebude vykonaná „najhumánnejším možným spôsobom“, „vyhladí“ tureckú ekonomiku. „Ak bude neprimeraná, zaplatí veľkú hospodársku cenu,“ varoval. Odmietol však definovať pojem humánny prístup. Trump svojím výrokom o vyhladení tureckej ekonomiky reagoval na otázku novinára, či ho neznepokojujú špekulácie, podľa ktorých má Erdogan v úmysle vyhladiť sýrskych Kurdov.

Americký prezident zároveň odmietol kritiku, podľa ktorej bude mať Washington v budúcnosti problémy vytvárať spojenectvá v dôsledku jeho rozhodnutia stiahnuť americké ozbrojené sily zo sýrskej hranice s Tureckom. „Spojenectvá sú ľahké,“ uviedol. Podľa jeho slov Kurdi pomáhali americkým jednotkám v boji proti Islamskému štátu (IS) len pre vlastné záujmy a pre „svoje územia“. Zároveň tento národ bez vlastného štátu obvinil z toho, že nepomohol Amerike počas druhej svetovej vojny ani s vylodením v Normandii.

USA: Senátori navrhujú prísne sankcie

Skupina amerických senátorov z radov republikánov aj demokratov v stredu oznámila, že sa dohodla na prijatí rozsiahlych sankcií voči Turecku, ak sa jeho sily nestiahnu zo susednej Sýrie.

Republikánsky senátor Lindsey Graham uviedol, že spolu s demokratom Chrisom Van Hollenom predkladajú legislatívu, ktorá by zmrazila všetok majetok na území USA tureckému politickému vedeniu vrátane prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jeho viceprezidenta a ministra obrany. Sankcie by sa tiež vzťahovali na organizácie, ktoré uzatvárajú obchody s tureckou armádou alebo s ropnými a plynárenskými spoločnosťami slúžiacimi tureckým ozbrojeným silám.

Grahama a ďalších amerických zákonodarcov nahnevalo náhle rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť vojakov USA zo severnej Sýrie. Tento krok označili za zradu kurdských síl, ktoré roky pomáhali bojovať proti islamským militantom.

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu a Senát začnú opäť zasadať v utorok na budúci týždeň.