Čínski komunisti bojujú s NBA

Šéf Národnej basketbalovej asociácie (NBA) Adam Silver. Autor: SITA/AP, Jae C. Hong

V Hongkongu už mesiace ľudia protestujú proti zásahom komunistického Pekingu do miestneho systému vlády. Morey sa tak okamžite ocitol na muške čínskeho konzulátu v Houstone. Nepodporil ho ani majiteľ Houston Rockets Tilman Fertitta, ktorý uviedol, že generálny manažér nehovorí za tím. NBA tweet označila za poľutovaniahodný. Morey ho zmazal a ospravedlnil sa.

Za Houston Rockets hral v minulosti Jao Ming, čo je najlepší a najpopulárnejší basketbalista Číny. Pre NBA je trh najľudnatejšej krajiny sveta dôležitý. Počiatočný postoj asociácie ku kauze sa však mierne zmenil. A určite k tomu prispela aj kritika viacerých amerických politikov. NBA sa podľa nich podriadila prianiam čínskych komunistov.

Odlišné názory

"Je jasné, že ľudia po celom svete vrátane Ameriky a Číny budú mať odlišné názory na rôzne veci. Nie je úlohou NBA to rozsúdiť,“ vyhlásil šéf Národnej basketbalovej asociácie Adam Silver.

Stále veľmi opatrná podpora slobody prejavu spustila vlnu kritiky zo strany Pekingu. Denník China Daily, ktorý vydáva Komunistická strana Číny, obvinil NBA z toho, že je nástrojom amerického zasahovania v Hongkongu. Ďalšie noviny čínskych komunistov Global Times napísali, že bez ohľadu na to, čo chcel Silver povedať, urazil veľa ľudí.

"Západ by mal jednoznačne vzdorovať pokusom Pekingu obmedzovať slobodu prejavu. Je to však veľmi zložité pre firmy, ktoré majú s Čínou obchodné vzťahy. Vláda v Pekingu bola doteraz úspešná v tlaku na západné firmy. Tie sa museli prispôsobiť čínskym požiadavkám v otázkach týkajúcich sa Taiwanu či Hongkongu,“ reagovala pre Pravdu Angela Stanzelová, odborníčka na Čínu z Montaigneovho inštitútu v Paríži. "Myslím si, že NBA konala správne. Dúfam, že to bude model do budúcnosti pre ostatné západné firmy. Šéf NBA ukázal, ako je možné postaviť sa proti drzým snahám Číny obmedzovať slobodu prejavu ďaleko za jej hranicami,“ tvrdí Stanzelová.

"Je to otázka toho, čo si NBA váži viac. Či svoje princípy, alebo zisk, ktorý má z Číny. V tomto prípade tým myslím Komunistickú stranu Číny. Tá má v povahe pretláčať svoje videnie sveta,“ uviedol pre Pravdu profesor Steve Tsang, riaditeľ SOAS Inštitútu Číny na Londýnskej univerzite.

Podľa odborníka mali komunisti v krajine dlhodobo monopol na pravdu a boli schopní prinútiť medzinárodné spoločnosti, aby sa prispôsobili ich pravidlám. "Teraz to robia aj mimo Číny. Komunisti sú dobrá leninská strana. Vždy fungovali na princípe, že kapitalisti predajú aj povraz, na ktorom potom odvisnú, teda že všetko závisí od ceny,“ pripomenul Tsang. "Čínski komunisti teraz takto tlačia na NBA, ktorá sa bude musieť rozhodnúť. Či bude konať tak, ako od nej očakáva komunistická strana, alebo sa bude držať hodnôt a bude brániť právo svojich hráčov a členov na slobodu prejavu. Skutočným problémom nie je, čo robia komunisti v Číne, ale ako o tom ostatní mlčia. Je pozitívne, že sa NBA postavila za svoje hodnoty,“ povedal Tsang.

Prípad Apple

Pred niekoľkými dňami sa ukázalo, že spoločnosť Apple odstránila zo svojho operačného systému vlajku Taiwanu, na ktorý si robí nárok komunistická Čína. Zmena sa týka softvéru, ktorý používajú ľudia v Hongkongu a Macau. Na druhej strane však Apple Peking nahneval. Opätovne totiž sprístupnil aplikáciu HKMap Live. Pomocou nej protestujúci v Hongkongu majú prehľad o tom, čo sa deje a ako zasahuje polícia. Čínske štátne médiá obvinili Apple z možnej podpory násilných činov. Apple podľa agentúry Reuters potom zase aplikáciu stiahol.