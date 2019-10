Rusko podľa Putina podporí úsilie o dosiahnutie mieru na Ukrajine

Rusko podporí akékoľvek úsilie o dosiahnutie mieru na Ukrajine, je však dôležité zistiť, do akej miery sú nové úrady v Kyjeve schopné pretransformovať svoje sľuby do reality. Počas piatkového summitu Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v hlavnom meste Turkménska, Ašchabade, to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.