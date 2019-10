Budapešť a Varšava potrebujú vidiek na zmenu vlády

,,Budapešť bude zelená a slobodná, vrátime ju späť do Európy," vyhlásil novozvolený primátor maďarskej metropoly Gergely Karácsony.

,,Budapešť bude zelená a slobodná, vrátime ju späť do Európy," vyhlásil novozvolený primátor maďarskej metropoly Gergely Karácsony. Autor: Reuters , Bernadett Szabó

Maďarský premiér Viktor Orbán Kaczyńskému srdečne zablahoželal. Líder Fideszu však určite nie je rád, že v rovnaký deň aj Budapešť napodobnila Varšavu, keď si občania zvolili opozičného primátora.

Keby o zložení poľského parlamentu rozhodovala varšavská či gdanská „kaviareň“, Kaczyńského strana, ktorá získala bezmála 44 percent hlasov, o vyše päť percentuálnych bodov viac ako pred štyrmi rokmi, by sa už poberala do opozície. V najväčších mestách s vyše pol miliónom obyvateľov ju so skóre 41:27 predstihla liberálna Občianska koalícia, celoštátne však najväčšie opozičné zoskupenie podporilo iba 27 percent voličov.

„Vieme, ako presvedčiť ľudí vo veľkých mestách, naším problémom je, ako presvedčiť ľudí vo vidieckych oblastiach na juhu a východe, najmä keď je tam taký silný vplyv vládnej propagandy,“ citoval varšavského primátora Rafała Trzaskowského z Občianskej koalície denník Guardian.

Pre ľudí, ktorí informácie prijímajú len z PiS-om ovládaných štátnych médií, sú totiž výhrady, ktoré má opozícia i Európska únia k porušovaniu princípov právneho štátu v Poľsku, vedľajšie. Na voličské nálady osobitne na chudobnom konzervatívnom vidieku oveľa viac vplývalo, že vláda rozhodla o mesačných prídavkoch na deti vo výške takmer 120 eur, zaviedla trináste dôchodky, sľúbila aj štrnáste, zvýšila minimálnu mzdu a znížila vek odchodu do dôchodku.

Fidesz stratil metropolu

Orbán rovnako ako Kaczyński tradične najsuverénnejšie boduje na dedinách a v menších mestách. Odkedy však pred deviatimi rokmi prišiel k moci, jeho Fidesz mal pod kontrolou aj takmer všetky veľké mestá vrátane metropoly. To už od nedele neplatí.

V hlavnom meste so ziskom bezmála 51 percent hlasov zvíťazil spoločný kandidát opozičných strán Gergely Karácsony, kým doterajší primátor István Tarlós sa musel uspokojiť s podporou 44 percent voličov. Spolu s Budapešťou opozícia ovládla štyri z piatich najväčších miest Maďarska, väčšinu obvodov v metropole a 10 z celkového počtu 23 župných sídel, kým doteraz vládla len v troch. Padol tak mýtus neporaziteľnosti Fideszu.

Niektorí komentátori stratu Budapešti pripisujú sexuálno-kokaínovo-korupčnému škandálu primátora Győru Zsolta Borkaiho. Hoci vo farbách Fideszu kandidujúci nestraník Tarlós má aj u odporcov vládnej strany povesť pomerne korektného a slušného politika, aféra győrskeho kolegu, zdiskreditovaného nielen videom z orgií na jachte, ale aj odhalením jeho korupčných sietí, nemohla nevrhnúť tieň aj na kampaň doterajšieho primátora metropoly. Paradoxom je, že Kým Tarlós svoj post neobhájil, Borkai, hoci tesne, iba s rozdielom niekoľkých stoviek hlasov, sa v primátorskom kresle udržal.

Orbán volebné zemetrasenie v Budapešti zaregistroval so zdanlivo stoickým pokojom. „Obyvatelia hlavného mesta sa rozhodli tak, že teraz bude nasledovať niečo iné. Berieme to na vedomie a sme otvorení pre spoluprácu. S dojatím ďakujem za podporu maďarského vidieka, aj naďalej s nami môže rátať,“ citovala agentúra MTI maďarského premiéra, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že Fidesz aj po týchto voľbách zostal najmocnejšou politickou silou krajiny.

Politológ Gábor Török pripúšťa, že po takýchto zmiešaných výsledkoch je prirodzené, že strany sa púšťajú do pretekov v interpretácii komunálnych volieb. „Je však ťažké spochybniť tú skutočnosť, že opozícia, ktorá postupovala spoločne, oproti roku 2014 výrazne pokročila a vládna strana o veľa pozícií prišla. Jedno je isté, od roku 2006 to boli prvé voľby, ktoré Fidesz hoci neprehral, ale ani nevyhral,“ napísal Török vo svojom blogu.

Senát bez väčšiny

O tom, že si PiS udrží postavenie nasilnejšej strany v Poľsku, pred voľbami nik nepochyboval. Všetko úsilie opozície sa sústreďovalo na to, aby Kaczyńského strana nemala dosť poslancov na vytvorenie väčšinovej vlády, čo by dalo liberálom a ľavici šancu vytvoriť širokú koalíciu a prevziať moc.

Tieto nádeje sa nesplnili. Možno aj preto, že jednotný opozičný blok sa po neúspechu v májových eurovoľbách rozpadol na viac častí. Strana PiS si tak výsledok volieb do Sejmu oproti roku 2015 ešte vylepšila. Vládnuť sa jej však podľa všetkého bude ťažšie. V hornej komore parlamentu totiž stratila absolútnu väčšinu.

Denník Gazeta Wyborcza poľským opozičným politikom včera dal za vzor maďarských odporcov Orbána, ktorí spravili dôležitý krok k možnej zmene vlády po parlamentných voľbách v roku 2022. Liberálne noviny pritom nadviazali na okrídlené slová Kaczyńského, že raz aj vo Varšave bude Budapešť: „Budapešť dnes znamená, že spolupráca opozície umožňuje poraziť autokratické strany. Je škoda, že sme takú Budapešť nemali v našich voľbách. Opozičné strany celkovo získali viac hlasov, ale menej kresiel než PiS.“