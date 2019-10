USA uvalili sankcie na troch tureckých ministrov a dve ministerstvá

Americké ministerstvo financií uvalilo v pondelok sankcie na troch tureckých ministrov a dve ministerstvá, čím USA reagovali na inváziu Ankary do Sýrie. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Na tzv. čierny sankčný zoznam amerického rezortu financií tak pribudli členovia tureckej vlády – minister obrany Hulusi Akar, minister vnútra Süleyman Soylu a minister energetiky Fatih Dönmez. Zmieneným politikom zmrazili v USA ich aktíva a Američania majú zakázané s nimi obchodovať. Postihy tiež hrozia medzinárodným bankám s americkým podielom, ktoré by s nimi vykonávali transakcie, píše AFP. Sankcie okrem toho uvalili USA aj na dve turecké ministerstvá – rezort obrany a rezort energetiky.

„Spojené štáty berú tureckú vládu na zodpovednosť za eskaláciu násilia vykonávaného tureckými silami, ktoré ohrozuje nevinných civilistov a destabilizuje región,“ uviedol americký minister financií Steven Mnuchin. Dodal, že ak to bude potrebné, USA sú pripravené uvaliť na predstaviteľov tureckej vlády aj ďalšie sankcie.

Americký rezort financií uvalenie sankcií oznámil krátko po tom, ako prezident USA Donald Trump informoval, že podpísal nariadenie, ktorým tieto sankcie schválil. Uviedol pritom, že kroky Turecka v Sýrii predstavujú pre USA „neobvyklú a mimoriadnu hrozbu“.

Trumpovo nariadenie americkým orgánom okrem sankcií umožňuje tiež zakázať zmieneným jednotlivcom cestovanie do USA, dodáva AFP.

Pence: Trump žiadal Erdogana o zastavenie invázie v Sýrii

Americký prezident Donald Trump vyzval v pondelok v telefonáte tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zastavil inváziu v Sýrii. Oznámil to americký viceprezident Mike Pence, ktorého citovala agentúra AFP.

Pence povedal novinárom, že Trump v telefonáte naliehal na Erdogana, aby zastavil inváziu, nariadil okamžité prímerie a začal rokovať s kurdskými silami v Sýrii.

Americký viceprezident v tejto súvislosti dodal, že on sám na Trumpovu žiadosť neodkladne vycestuje do Turecka. „Nariadil mi, aby som viedol delegáciu. Čo najrýchlejšie odídem na cestu do regiónu, aby som sa usiloval o prímerie a vyrokovanie dohody,“ uviedol Pence.

Oznámenie Pencea prišlo tesne predtým, ako americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na troch tureckých ministrov a dve ministerstvá v reakcii na inváziu Ankary do Sýrie.

Americký minister obrany Mark Esper ešte predtým tiež avizoval, že členské krajiny NATO požiada, aby Turecko za jeho inváziu do Sýrie potrestali. Ankaru zároveň obvinil z toho, že inváziou prispela k prepúšťaniu nebezpečných zajatcov z IS.

Esper uviedol, že na budúci týždeň vycestuje do centrály NATO v Bruseli, a spojencov v Aliancii požiada, aby prijali kolektívne aj individuálne diplomatické a ekonomické opatrenia v reakcii na tieto neslýchané kroky Turecka.