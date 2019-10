Zemana hospitalizujú v pražskej vojenskej nemocnici

Český prezident Miloš Zeman nastúpi od štvrtka do vojenskej nemocnice v Prahe. Na Twitteri to v stredu napísal hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček s tým, že pôjde o rekondičný pobyt, ktorý potrvá najviac do nedele. Ako pripomenul spravodajský server Novinky.cz, výsledkom poslednej Zemanovej návštevy tohto zariadenia na konci septembra bola informácia, že je zdravý.