Trumpov list hodil Erdogan do koša

Asi tristotisíc ľudí je na úteku, stovky civilistov prišli o život. Desiaty deň trvajúca invázia tureckej armády do severovýchodnej Sýrie má čoraz viac obetí. Prezident USA Donald Trump, ktorý rozhodnutím o stiahnutí amerických vojakov z oblasti dal tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi fakticky zelenú pre cezhraničnú výpravu proti Kurdom, za tragický vývoj odmieta niesť zodpovednosť. Biely dom preto umožnil mediálny únik dôverného listu, ktorý Trump pred začatím tureckej operácie napísal Erdoganovi.

Text viac pripomína Trumpove tweety, tradične plné hrubých výrazov, ako diplomatický jazyk obvyklý v korešpondencii medzi hlavami štátov. Šéf Bieleho domu kolegu v Ankare varuje pred sankciami za inváziu.

„Vy nechcete, aby vás obviňovali z masakry a zabitia tisícov ľudí, a ja nechcem byť zodpovedný za zničenie tureckej ekonomiky,“ napísal. A na záver pritvrdil: „Dejiny vás budú vnímať v dobrom, ak to urobíte správne a humánne. Ak sa nestanú dobré veci, navždy budete vnímaný ako diabol. Nebuďte tvrdý chlapík. Nebuďte hlupák!“

Zdroj z vládnych kruhov v Ankare pre BBC potvrdil, že Erdogan tento neúctivý list „dostal, prečítal a zahodil do koša“. V rovnaký deň turecký prezident vydal rozkaz na začatie operácie, ktorá dostala eufemistický názov Prameň mieru.

Trump, ktorý Turecku pohrozil tvrdými sankciami, do Ankary vyslal svojho viceprezidenta. Mike Pence sa včera napokon dočkal prijatia u Erdogana, hoci pôvodne turecké diplomatické zdroje naznačovali, že je ochotný rokovať iba so šéfom Bieleho domu. Aj viceprezidentovi však Erdogan zopakoval, že napriek tlaku Washingtonu nevyhlási prímerie a s kurdskými „teroristami“ rokovať nebude.

Sýrski Kurdi, ktorí boli hlavnými spojencami USA v bojoch proti džihádistom z tzv. Islamského štátu, sa po tom, čo ich Biely dom ponechal ich osudu, obrátili so žiadosťou o pomoc na Damask a Moskvu, čo pozorovatelia považujú za veľké politické víťazstvo prezidentov Bašara Asada a Vladimira Putina.

Erdogan má na budúci týždeň v Soči rokovať s Putinom. Ankara prekvapujúco pokojne reaguje na spoločný postup sýrskych vládnych jednotiek sprevádzaných ruskými vojakmi do 32-kilometrov širokého „bezpečného pásma“, ktoré Turci mienia zriadiť pozdĺž svojich hraníc so Sýriou. Po strategicky významnom Manbidži sýrski a ruskí vojaci vstúpili aj do pohraničného mesta Kobané.

List, ktorý zaslal tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi šéf Bieleho domu Donald Trump. Autor: Reuters, Jim Bourg

Pod svoju kontrolu prevzali tiež Rakku, niekdajšiu hlavnú baštu tzv. Islamského štátu, a neďalekú Tabku, odkiaľ sa americkí vojaci stiahli iba v utorok. Podľa šéfa tureckej diplomacie Mevlüta Çavuşoglua Rusko Ankare sľúbilo, že pri hraniciach v budúcnosti nebudú kurdské oddiely. „Ak ich Rusko spolu so sýrskou armádou vytlačí z tej oblasti, nebudeme proti,“ vyhlásil. Moskva včera potvrdila, že kontrolu nad hranicou by mala prevziať sýrska vláda.

Turecká armáda so spojeneckými sýrskymi milíciami po ťažkých stredajších bojoch včera dobyla asi polovicu sýrskeho pohraničného mesta Rás al-Ajn. Sýrska agentúra SANA oznámila, že do nemocnice v kurdskom meste Hasaká dorazili z Rás al-Ajnu ľudia s ťažkými popáleninami. Podľa lekárov mohli byť zasiahnutí fosforom alebo inými zakázanými chemikáliami. Turecký minister obrany Hulusi Akar však poprel, že by Ankara používala chemické zbrane.

Kurdská samospráva na severe Sýrie včera požiadala o vytvorenie humanitárneho koridoru na evakuáciu zranených. Ohlásila tiež novú bilanciu civilných obetí. Podľa nej od minulého týždňa v bojoch zahynulo 218 civilistov vrátane 18 detí, zranenie utrpelo asi 650 ľudí. Počet padlých kurdských bojovníkov sa odhaduje na vyše dvesto. Pred bojmi z oblasti ušlo približne tristotisíc ľudí.