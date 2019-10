Trumpovu vládu opúšťa ďalší minister, šéf rezortu energetiky Rick Perry

Vládu prezidenta USA Donalda Trumpa čoskoro opustí ďalší minister, šéf rezortu energetiky Rick Perry. Oznámil to samotný šéf Bieleho Domu, podľa ktorého sa Perry rozhodol odísť z funkcie.

„Rick urobil na energetike fantastickú prácu, ale prišiel jeho čas, tri roky sú dlhá doba,“ vyhlásil Trump počas návštevy amerického štátu Texas. Informovala o tom agentúra AFP.

Zároveň ubezpečil, že už má za Perryho náhradu, avšak neprezradil, kto to bude. Podľa agentúry AP by mal minister odísť z funkcie koncom tohto roka.

Bývalý texaský guvernér Rick Perry pôsobil ako minister energetiky USA od 2. marca 2017.

Agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného činiteľa americkej administratívy uviedla, že Perry o svojej demisii informoval Trumpa vo štvrtok počas letu prezidentským špeciálom do Texasu, kam ho sprevádzal.

Ešte v stredu špekulácie o svojom skorom odchode Perry odmietal a vo štvrtok sa k dôvodom svojho rozhodnutia verejne nevyjadril.

Rick Perry je v súčasnosti zapletený do škandálu vyvolaného podozreniami, že prezident Trump vyvíjal tlak na Ukrajinu v snahe o diskreditáciu svojho politického súpera Joea Bidena. Demokrati v súvislosti s týmto škandálom iniciovali v Kongrese proces, ktorý by mohol viesť k ústavnej žalobe na prezidenta (tzv. impeachmentu). Demokratickí kongresmani nariadili Perrymu, aby im do piatku (18.10.) predložil súvisiace dokumenty, píše AP.