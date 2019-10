Katalánsko sa ďalej búri

Desaťtisíce ľudí vyšli dnes do ulíc katalánskych miest na protest proti odsúdeniu deviatich separatistických politikov španielskym najvyšším súdom. Katalánsko po ďalšej noci potýčok demonštrantov s policajtmi ochromil štrajk a Barcelona sa chystala na ďalšiu rušnú noc.

Demonštranti včera blokovali hlavné cestné ťahy do Barcelony, kam v rámci Pochodov slobody prichádzali ľudia z piatich katalánskych miest. Desiatky letov do Barcelony boli pre štrajk zrušené, komplikácie boli na hranici s Francúzskom. Slávnu baziliku Sagrada Familia včera krátko pred poludním zatvorili, vchod do nej blokovali stovky demonštrantov. Z bezpečnostných dôvodov aj španielska futbalová federácia odložila ligový zápas medzi Realom Madrid a Barcelonou.

Podľa denníka La Vanguardia sa do štrajku dopoludnia zapojila vo väčšine sektorov menej ako polovica ľudí, v zdravotníctve približne štvrtina, univerzity štrajkovali takmer všetky. V centre Barcelony zostala veľká časť obchodov zatvorená, podľa denníka El País bola situácia v rôznych štvrtiach odlišná.

Napätie v Katalánsku vzrástlo po pondelkovom verdikte španielskeho súdu, ktorý odsúdil deväť separatistických lídrov na dlhoročné tresty väzenia pre usporiadanie referenda o nezávislosti v roku 2017. Plebiscit sa konal napriek tomu, že najvyšší súd ho označil za protiústavný. Vo väzení sú bývalí členovia regionálnej katalánskej vlády, dvaja aktivisti a bývalá šéfka parlamentu.

Katalánsky premiér Quim Torra odsúdil verdikt španielskeho súdu a avizoval, že sa bude usilovať o nové referendum. Jeho cieľom je nezávislosť Katalánska od Španielska do konca roku 2021. Zároveň vyzval na ukončenie násilných protestov, pri ktorých bolo zranených najmenej 130 ľudí.

Od odsúdenia separatistických politikov sú v uliciach tisíce demonštrantov. Večer a v noci protesty v Barcelone aj v ďalších veľkých mestách sprevádza násilie – skupiny radikálov zapaľujú kontajnery, útočia na policajtov a stavajú barikády. Pri zrážkach bolo v noci na včera zatknutých 19 ľudí. Podľa miestnych úradov si zrážky v Barcelone vyžiadali materiálne škody vo výške viac ako 1,5 milióna eur.

Katalánsky expremiér Carles Puigdemont, obvinený zo vzbury, je na úteku v Belgicku. V pondelok bol naňho opäť vydaný európsky zatykač. Včera sa dostavil pred belgický súd, ktorý má rozhodnúť o tom, či bude vydaný do Španielska. Podľa denníka La Vanguardia belgický sudca zatiaľ rozhodol, že Puigdemont bude na verdikt čakať na slobode a nestanovil nijakú kauciu. Katalánsky expremiér ale nesmie bez dovolenia miestnych úradov opustiť Belgicko.