Ír si urobil posledný kanadský žartík na vlastnom pohrebe

Presne to bol prípad Shaya Bradleyho z Kilnamanaghu južne od Dublinu, o ktorom informovala miestna tlač. Keď jeho rakva klesala do hrobu a začali hrať gajdy, tajne sa spustila jeho vopred pripravená nahrávka. A šokovaní smútiaci počuli Shayov hlas. „Haló? Haló? Pustite ma von, je tu prekliata tma!“

Slzy pozostalých rýchlo nahradil smiech, keď nahrávka pokračovala klopaním na drevenú rakvu.

„Môj otec bol celý život vtipkár a jeho posledné želanie bolo nás naposledy rozosmiať. A podarilo sa mu to vo chvíli, keď sme to všetci najviac potrebovali,“ napísala na facebooku jeho dcéra Andrea Bradleyová. „Potešilo by ho, keby vedel, koľko ľudí rozosmial. Mal úžasnú povahu,“ dodala.