Čilský prezident v snahe utlmiť protesty ohlásil balíček sociálnych reforiem

Reforma, zameraná na najchudobnejšie vrstvy čilského obyvateľstva, ráta so zvýšením najnižších dôchodkov a minimálnej mzdy, so znížením cien liekov, so zvýšením daní pre najvyššie príjmové skupiny, ako aj s rôznymi škrtmi pre poslancov a vysokých štátnych úradníkov.

Násilné protesty pôvodne vypukli v piatok proti prudkému zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre, pričom demonštranti poškodili viacero jeho staníc, podpálili niekoľko autobusov a porozbíjali svetelnú signalizáciu na cestných komunikáciách. Okrem toho dav vyplienil a vypálil aj viacero obchodných nákupných stredísk.

Prezident Sebastián Piňera síce v sobotu oznámil zastavenie plánovaného zvýšenia cien cestových lístkov, avšak protestujúci sa naďalej búria proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, ktorá bola dvakrát čilskou prezidentkou (2006–10 a 2014–18), vyzvala na „okamžitý dialóg“ a nezávislé vyšetrenie úmrtí súvisiacich s protestmi.