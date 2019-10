Kamión smrti v Británii pripomína tragédiu utečencov pri Parndorfe

Šok, ktorý dočasne zatienil aj nekonečné debaty o brexite. Britská polícia v noci na dnes našla v kamióne na juhovýchode Anglicka 39 mŕtvych tiel - 38 dospelých a jedného tínedžera, ktorí neprežili pokus dostať sa do Británie cez pašerákov.

Kamión smrti objavili v meste Grays v grófstve Essex, približne 32 kilometrov od Londýna. Šoféra kamióna, 25-ročného muža zo Severného Írska, polícia zatkla pre podozrenie z vraždy. Kamión bol registrovaný v bulharskej Varne na spoločnosť, ktorú podľa bulharských úradov vlastní Írka. Polícia predpokladá, že kamión sa do Anglicka a prístavu neďaleko Grays dostal trajektom z Belgicka niekoľko hodín predtým, ako ho našli. Predtým polícia pracovala hlavne s verziou, že do Británie prišiel kamión cez prístav Holyhead na severe Walesu. Tento prístav sa využíva na prepravu medzi írskym Dublinom a Britániou.

Nákladné auto sa našlo vo veľkej priemyselnej zóne. Políciu k nemu privolali záchranári uprostred noci. Kto na kamión upozornil, zatiaľ nie je jasné. Nejasná je aj národnosť obetí. „Totožnosť obetí zisťujeme, ale predpokladám, že to môže byť dlhý proces,“ oznámil zástupca polície Andrew Mariner. Na vyšetrovaní prípadu spolupracuje Bulharsko aj Írsko. Úrady v Sofii v stredu potvrdili, že kamión bol registrovaný v Bulharsku, v krajine však nebol od roku 2017.

Zástupcovia dopravcov upozornili, že trasa, ktorou kamión šiel z kontinentálnej Európy, je veľmi nezvyčajná. Podľa nich to súvisí s prísnymi kontrolami, ktoré sú vo francúzskom Calais a britskom Doveri. Preto sa šofér mohol rozhodnúť Calais obísť a vybrať sa do Británie z iného prístavu vo Francúzsku alebo v Belgicku. „Je to veľká okľuka a trvá o deň dlhšie,“ povedal zástupca severoírskeho Združenia pre nákladnú dopravu Seamus Leheny. „Táto tragédia ukazuje na nebezpečenstvo gangov, ktoré pašujú ľudí v kamiónoch,“ povedal zas zástupca britských dopravcov Richard Burnett.

Ohavný čin odsúdili britskí politici bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Britský premiér Boris Johnson vyjadril „zdesenie“ nad tragédiou, ktorú objavili v Essexe.

Ministerka vnútra Priti Patelová bola šokovaná. „Essexská polícia zatkla muža a my jej teraz musíme dať priestor na vyšetrovanie,“ pripomenula. „Zamknutie 39 ľudí do kovového kontajnera ukazuje odporné opovrhovanie ľudským životom a najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť na pamiatku týchto obetí je nájsť páchateľov a priviesť ich pred súd,“ vyhlásila konzervatívna poslankyňa Jackie Doyleová-Priceová, ktorá v parlamente zastupuje aj mesto Grays. „Obchodovanie s ľuďmi je ohavný a nebezpečný biznis,“ zdôraznila.

Prípad z Essexu patrí k najhorším tragédiám pašovania ľudí v Európe. Tým najhorším bolo objavenie kamióna so 71 udusenými ľuďmi v chladiarenskom aute pri Parndorfe, len pár kilometrov od Bratislavy. V kamióne zomrelo 59 mužov, osem žien a štyri deti. Afganského vodcu gangu prevádzačov a troch bulharských spolupáchateľov maďarský súd tento rok odsúdil na doživotie. Sprísnil tak verdikt nižšieho súdu, ktorý štvoricu odsúdil na 25 rokov väzenia.

