Izraelský prezident poveril zostavením vlády Bennyho Ganca

V tejto úlohe pred ním neuspel súčasný premiér Benjamin Netanjahu, ktorý v pondelok vrátil poverenie na zostavenie vlády do rúk prezidenta.

Gancova Modrá a biela skončila síce v septembrových parlamentných voľbách prvá, no prezident aj tak ako prvého poveril zostavením vlády Netanjahua, pretože sa mu zdalo, že má väčšie predpoklady na úspech.

Netanjahu sa snažil zostaviť vládu národnej jednoty s Modrou a bielou, tá ho však odmietla. Netanjahu totiž trval na tom, že on sám má byť na čele takejto vlády, a tiež požadoval, aby súčasťou koalície boli aj ultranacionalis­tické a náboženské strany, ktoré sú jeho tradičnými partnermi. Modrá a biela to komentovala s tým, že Netanjahu dávaním si takýchto pre ňu neprijateľných podmienok „sleduje vyvolanie tretích volieb, tak, ako to vyhovuje jeho zámerom“.

Ganc a jeho Modrá a biela však nemá oveľa lepšie vyhliadky na zostavenie vlády ako mal Netanjahu. Voľby síce vyhral a v parlamente disponuje 33 poslaneckými kreslami, no potenciálna koalícia tvorená Modrou a bielou a ďalšími umiernenými stranami disponuje len 54 kreslami a do nadpolovičnej väčšiny 61 poslancov má stále ďaleko.

Ak sa ani Gancovi nepodarí zostaviť vládu, prezident môže touto úlohou poveriť ešte niekoho iného. Skôr sa však očakáva, že v takomto prípade vypíše ďalšie voľby. Boli by to už tretie parlamentné voľby v rozmedzí jedného roku po tohtoročných aprílových riadnych a septembrových predčasných parlamentných voľbách.