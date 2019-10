Deväť tornád v oblasti Dallasu spôsobilo poistné škody za 2 miliardy USD

Deväť tornád, ktoré v nedeľu neskoro večer zasiahli oblasť texaského mesta Dallas, spôsobilo škody za dve miliardy dolárov. Vo štvrtok to oznámilo združenie poisťovní The Insurance Council of Texas, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP. Úradom však podľa skorších informácií nehlásili žiadne obete na životoch ani vážne zranenia.