USA posilnia vojenskú prítomnosť v Sýrii, aby ochránili ropné polia pred IS

Ministerstvo obrany Spojených štátov plánuje posilniť prítomnosť americkej armády v severovýchodnej časti Sýrii, aby mohla ochrániť miestne ropné polia pred hrozbou opätovného obsadenia bojovníkmi teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v prípade, že by došlo k jej oživeniu. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na štvrtkové vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa tohto rezortu.