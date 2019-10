V Taliansku rozbili mafiánsky gang obchodujúci s čínskou toxickou obuvou

Talianski detektívi rozbili mafiánsku sieť pôsobiacu v oblasti recyklovania plastov, ktorú riadil nebezpečný gangster a vrah. Gang posielal toxické materiály do Číny, kde z nich vyrábali obuv, následne predávanú v Taliansku. V piatok o tom informovala polícia, ktorú citovala agentúra AFP.

Detektívi dala do väzby desať ľudí, do domáceho väzenia umiestnili ďalších päť osôb a skonfiškovali aj päť firiem na Sicílii. Ich zásah nasledoval po tom, čo odhalili pokútne obchodovanie s plastovými fóliami, kontaminovanými priemyselnými hnojivami a pesticídmi.

Zatknutí sú obvinení z vydierania, vlastnenia ilegálnych zbraní, ťažkého ublíženia na zdraví a nelegálneho obchodovania s odpadom.

Gang viedol mafián Claudio Carbonaro, ktorý je zodpovedný za surové zločiny z 80. a 90. rokov minulého storočia, vrátane vyše 60 vrážd, uviedla talianska polícia.

Keď sa z Carbonara stal svedok polície, v roku 2013 sa vrátil na Sicíliu, kde ovládol starý mafiánsky klan a pustil sa do mimoriadne výnosného nelegálneho obchodovania s kontaminovanými plastmi.

Policajný zásah nasledoval po štvorročnom vyšetrovaní, ktoré sa začalo po zhabaní topánok v Ríme, vyrobených z toxických materiálov. Vyšetrovaním sa prišlo na to, že plastový odpad sa zhromažďoval vo veľkoskladoch na Sicílii a prepravoval sa do Číny, odkiaľ sa potom zasa vracal do Talianska už ako obuv.