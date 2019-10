Za minuloročnú nehodu indonézskeho lietadla mohol Boeing, piloti a údržba

Nehodu lietadla Boeing 737 MAX indonézskej leteckej spoločnosti Lion Air, ktoré sa vlani v októbri so 189 ľuďmi na palube zrútilo do jávskeho mora, spôsobili chyby v dizajne lietadla, zlý výcvik pilotov a problémy s údržbou stroja. Uviedli to indonézski vyšetrovatelia v správe, ktorá bola dnes zverejnená.