Rozdával ovocie, musel odísť z vlády

Potvrdilo sa, že Japonsko je krajina, kde politik dokáže dobrovoľne pykať aj za malý prešľap. Nijaké zahmlievanie či výhovorky, ani kľučkovanie alebo dokonca obvinenie médií z diskreditačnej kampane, ako sa často zachovajú mnohí verejní činitelia na Slovensku po odhalení aféry. Japonský minister obchodu Isshu Sugawara podal demisiu napriek tomu, že sa len malou mierou previnil proti zákonu. Priznal sa, že sa hanbí a popol na hlavu si nasypal aj premiér Šinzó Abe, ktorý sa občanom ospravedlnil, že ho navrhol do vlády.

Sugawara porušil volebný zákon, ktorý zakazuje politikovi obdarovať voličov v jeho volebnom obvode. „Pozostalým na pohrebe dal obálku s 20-tisíc jenmi. Zároveň voličom poslal melóny, pomaranče, džemy," napísal týždenník Šukan Bunšun a ako dôkaz zverejnil fotografie.

Dávať peniaze príbuzným po zosnulom je v Japonsku zvyk. Suma v obálke od Sugawaru nebolo veľká, bolo to v prepočte okolo 170 eur. Bez ohľadu na to porušil zákon. Rovnako v prípade ovocia. Hrozí mu pokuta, ktorá by sa mohla vyšplhať na 25-násobok sumy, ktorú odovzdal pozostalým.

Sugawara po zverejnení textu a fotografií v zmienenom týždenníku konal veľmi rýchlo. Chce si síce ešte overiť, či sa naozaj previnil proti zákonu, ale politickú zodpovednosť už vyvodil: „Cítim sa veľmi zahanbený, že rezignujem v polovici výkonu mandátu člena vlády. Ospravedlňujem sa," vyhlásil po rokovaní kabinetu. „Nesiem zodpovednosť za jeho vymenovanie a veľmi sa ospravedlňujem japonskému ľudu za tento výsledok," kajal sa pred Japoncami premiér Šinzó Abe.

Previnilec zároveň zdôraznil, že odchádza z vlády, lebo nechce byť prekážkou normálneho fungovania parlamentu. Opozícia totiž vyhlásila, že ak Sugawara nepodá demisiu, bude bojkotovať rokovania zákonodarného zbo­ru.

Mimochodom, pre odchod z vlády sa rozhodol bez ohľadu na skutočnosť, že v nej patril medzi najviac uznávaným členov. „Bol hviezdny minister tímu Abeho, ktorý doňho vložil veľké nádeje," poznamenal pre server Japan Times profesor politológie Tomoaki Iwai.

Po včerajšku už exminister, ktorý má 57 rokov, bol prvýkrát zvolený do dolnej komory parlamentu v roku 2003. Od decembra 2012 do septembra 2013 pôsobil ako námestník ministerstva priemyslu. Neskôr mal funkciu námestníka na ministerstve financií.

Za zmienku stojí, že japonská legislatíva je veľmi prísna vo vzťahu k verejným činiteľom, pokiaľ ide nielen o spomínaný zákaz obdarovania voličov. Napríklad majú zakázané prijať jedlo od záujmových osôb s dvomi výnimkami. Prvou sú konferencie, kde sa podáva obed alebo večera, druhou spoločenské udalosti, kde sa dá najesť jedine formou švédskych stolov.